«Типографиям нужно перестраивать бизнес-процессы, менять продукцию»

— Тут важно заметить: цифровую технику, принтеры, по сути, могут делать только японцы или американцы. Пока никто другой в мире делать их не научился — ни китайцы, ни европейцы. Мы с ушедшими компаниями не работали. Наши партнеры — японские компании Ricoh и Konica. Они и раньше работали в России не напрямую. У них была такая структура: офис в Великобритании, ниже — офис в Нидерландах, а уже ему подчинялось российское подразделение. Ни Ricoh, ни Konica «чемоданы не собрали». У нас даже такой случай был — Ricoh собирала своих клиентов, европейцы подключились по видеосвязи и говорят: «Ребят, держитесь, мы скоро вернемся. Все хорошо, мы понимаем, никто не готов отказываться от такого сладкого пирога, как Россия».