ИИ останется за кулисами
Можно ли доверить искусство алгоритмам
Цифровые декорации, генерация сценариев и помощь актерам на репетициях. Нейросети займутся творчеством на легальных основаниях. В России впервые появились правила использования искусственного интеллекта в театре. Этическую хартию утвердили в ГИТИСе. Основной принцип документа: ИИ признается помощником артистов и постановщиков, но не автором. На сцену его тоже не пустят. “Ъ FM” спросил известных худруков, можно ли вообще доверить искусство алгоритмам.
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Искусственный интеллект напугал ученый совет ГИТИСа. Там считают, что технология всерьез угрожает артистам и постановщикам. Необходимость разработки этической хартии в российском институте театрального искусства объяснили тем, что нейросети стали активно проникать за кулисы, создавая новые творческие вызовы. Многие труппы уже пробовали экспериментировать с ИИ, но опыт оказался неудачным, признал директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев:
«Мы сделали попытку однажды писать техническое задание и с использованием ИИ, создать афишу к новому спектаклю, и, конечно, потерпели абсолютно полное фиаско. Вся проблема в том, что искусственный интеллект, как и многие другие инструменты, приборы и механизмы, которые делают жизнь и труд человека легче, придумывают ленивые. Вот в этом смысле нейросети примерно из той же категории. Но это не про нас.
Если ты занимаешься творчеством, то должен это делать своим сердцем и душой.
Попросить кого-то сделать за тебя спектакль, написать пьесу, сочинить музыку — теоретически можно. Но, во-первых, неправильно, а во-вторых, не будет того результата, о котором мечтает зритель, который приходит в театр. Помните у поэта: "Душа обязана трудиться, и день и ночь, и день, и ночь". Вот, наверное, этим мы должны заниматься.
Дело в том, что сотрудники постановочной части, особенно те, которые сидят на пультах и дают свет, звук — практически те же самые артисты, участники спектакля, они дышат неровно. Этот звук надо давать с таким же чувством, с каким чувством артист в этот момент существует на сцене. Они партнеры. Доверить свет, звук, движение сценографии, перемену мягкой декорации. Даже занавес дается кнопкой, которую нажимает помощник режиссера. И он должен знать, в какой момент занавес надо дать, а в какой момент надо подождать. ИИ здесь не поможет, он только все испортит».
Авторы хартии описывают театр как пространство человеческого соприсутствия и диалога актера со зрителем. То есть импровизация и эмпатия не могут быть заменены цифровым аналогом. Но нужно только правильно поставить чат-ботам задачу, возразил театральный режиссер Эдгар Закарян:
«Я вот недавно был в Дубае, лабораторная форма была — это за шесть дней надо сделать некий такой эскиз и показать. Из-за того, что мало времени было, а пьеса не очень как бы импонировала, я начал её переделывать. Искусственный интеллект очень сильно помог. Я ему назвал какие-то фамилии драматургов известных и сказал: изучи их и от лица этих людей сделай некую реконструкцию. Не теряй смысл, чтобы при этом повествование держалось, событийный ряд сохранялся. Со второго раза он очень хорошо, подробно и понятно все сделал. Я по итогу это использовал.
Но это очень непросто. Во-первых, чтобы какие-то эмоции высасывать из нейросети — это очень сложная задача, это надо внятно сформулировать свою мысль. Я писал ему, и он мне что-то нелепое выдавал. Сидел часами, пытался его накормить, проанализировать, что такое тоска, как её надо реагировать, референсами кормил какими-то. Важно, что эти нейронки становятся очень дорогими. Я плачу за подписку в месяц, просто за текст, 20 тыс. руб.».
Многие московские театры уже давно используют нейросети в работе: для переводов иностранных текстов, музыкального оформления спектакля или создания визуального контента. Но все должно быть в меру, говорит директор Театра Моссовета Алексей Черепнев:
«Когда мы синтезируем артиста и выпускаем его голограмму на сцену, наверное, это какой-то уже ужас. Когда это некий инструментарий или технология, которая позволяет ускорить процессы, например: создание декораций, изменение звуковой партитуры, шумовые эффекты можно создать высококлассные при помощи ИИ. Это уже во благо, и наоборот расширяет палитру художника, режиссера. Мы это используем уже достаточно давно, где-то в афише создаем какие-то образы, потому что бывает невозможно сделать выездную сессию на реку артиста, посадить в определенную позу. Проще синтезировать ИИ. Многие композиторы давно используют нейросети. Все равно ИИ будет в академическом искусстве только помощником, но никак не главным действующим лицом».
Отдельная часть хартии ГИТИСа посвящена защите артиста. В документе прописано, что голос, пластика и манера речи не могут быть использованы для обучения нейросети без согласия человека. В список запрещенных приемов внесли скрытую подмену живого актера цифровым двойником, обучение нейросетей на репетиционных записях без согласия и посмертное коммерческое клонирование образов артистов. Кроме того, театры должны будут предупреждать зрителей, что в постановке используется искусственный интеллект.