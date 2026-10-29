ИИ останется за кулисами

«Я вот недавно был в Дубае, лабораторная форма была — это за шесть дней надо сделать некий такой эскиз и показать. Из-за того, что мало времени было, а пьеса не очень как бы импонировала, я начал её переделывать. Искусственный интеллект очень сильно помог. Я ему назвал какие-то фамилии драматургов известных и сказал: изучи их и от лица этих людей сделай некую реконструкцию. Не теряй смысл, чтобы при этом повествование держалось, событийный ряд сохранялся. Со второго раза он очень хорошо, подробно и понятно все сделал. Я по итогу это использовал.