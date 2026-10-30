Миссия была невыполнима

Со стороны журналистика может казаться очень романтичной профессией. Книги, фильмы и сами журналисты старательно создают ей такой имидж: коллектив-семья, бессонные ночи в редакции, опасные расследования — и громкие публикации, раскрывающие обществу глаза на неудобную правду. Профессия, у которой есть миссия. На самом же деле бессонные ночи в редакции часто приводят к алкоголизму, а общество старательно пытается отвести глаза от правды, с которой оно все равно ничего не может поделать. Работа как работа, в общем. Но об этом узнаешь далеко не сразу — потому что выбираешь профессию из-за романтичной легенды.