«Живой Журнал» отказывается от платных сервисов и ждет прихода Telegram-блогеров

Что касается Telegram, то авторам дали технические инструменты для упрощенного перехода и переноса контента из мессенджера в «ЖЖ». Как отметил господин Чистов, сейчас платформа активно приглашает блогеров из Telegram, среди них есть авторы с каналами на сотни тысяч подписчиков.