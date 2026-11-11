«Живой Журнал» отказывается от платных сервисов и ждет прихода Telegram-блогеров
Управляющий директор «Живого журнала» Дмитрий Чистов на сессии Национального рекламного форума сообщил, что в ближайшее время платформа откажется от платных сервисов, постарается привлечь блогеров из Telegram и перейдет на новую технологическую архитектуру.
Сейчас в «Живом журнале» есть несколько платных сервисов — от pro-аккаунтов до отдельных расширенных возможностей. После обновления часть функций откроют для всех пользователей, а неактуальные сервисы закроют, передает Adindex.
По словам господина Чистова, после обновления «ЖЖ» еще больше интегрируют в Rambler. Блок с блогерами платформы появится на главной странице портала. Через некоторое время контент из блогов «ЖЖ» появится в тематических вертикалях Rambler — авто, финансы, еда, развлечения, лайфстайл и прочих.
Что касается Telegram, то авторам дали технические инструменты для упрощенного перехода и переноса контента из мессенджера в «ЖЖ». Как отметил господин Чистов, сейчас платформа активно приглашает блогеров из Telegram, среди них есть авторы с каналами на сотни тысяч подписчиков.
Привлечение блогеров из Telegram Дмитрий Чистов объяснил «общим трендом в медиасфере»: 64% опрошенных блогеров столкнулись с замедлением или ограничением доступа к площадкам, половина из них так и не вернула прежние охваты и доход.
Дмитрий Чистов отметил, что обновление «Живого журнала» — это не перезапуск. Речь идет об обновлении работающего продукта с ежемесячной аудиторией в 25 млн человек и более чем 50 тыс. активных авторов из разных стран. В новой версии акцент будет сделан на российскую аудиторию, отметил господин Чистов.