Суд в США разрешил Трампу судиться с BBC
Претензии у истца возникли к программе Panorama, в которой два фрагмента речи президента перед штурмом Капитолия 6 января 2021 года были смонтированы так, что создавалось впечатление, что Дональд Трамп призывает своих сторонников к штурму. В иске говорилось, что такое искажение было «клеветническим, вводящим в заблуждение, порочащим, провокационным и злонамеренным». Ущерб от программы президент оценил в $10 млрд.
В своем ходатайстве корпорация утверждала, что истец, кроме прочего, не доказал нанесения ему какого бы то ни было реального ущерба и «фактического злого умысла» в действиях ответчика.
Рассмотрев ходатайство, судья Джеффри Кунц счел, что сторона истца правдоподобно изложила развернутое обоснование наличия злого умысла, а также представила «длинный список косвенных улик, доказывающий злой умысел». Как отметил судья, его решение не означает признания вины корпорации.
Дональд Трамп назвал решение суда «огромной победой». «Мы продолжим бороться со всеми, кто пытается обмануть американский народ, и будем одерживать над ними верх!» — написал он в соцсетях. В BBC выразили удивление принятым решением и сообщили, что продолжат защиту своей позиции в суде. Ранее корпорация признала некорректность монтажа и принесла извинения президенту США.
Как сообщается, 11 декабря господин Трамп, во время разбирательства его иска по существу, даст в суде показания под присягой.