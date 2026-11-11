Суд в США разрешил Трампу судиться с BBC

Претензии у истца возникли к программе Panorama, в которой два фрагмента речи президента перед штурмом Капитолия 6 января 2021 года были смонтированы так, что создавалось впечатление, что Дональд Трамп призывает своих сторонников к штурму. В иске говорилось, что такое искажение было «клеветническим, вводящим в заблуждение, порочащим, провокационным и злонамеренным». Ущерб от программы президент оценил в $10 млрд.