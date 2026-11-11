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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
ПроисшествияПроцессы

Суд в США разрешил Трампу судиться с BBC

Суд во Флориде отклонил ходатайство британской вещательной корпорации BBC о прекращении рассмотрения иска Дональда Трампа о клевете. Иск к медиакомпании на $10 млрд был подан президентом США в декабре 2025 года. Об этом сообщает Reuters.

Aaron Schwartz / Reuters

Претензии у истца возникли к программе Panorama, в которой два фрагмента речи президента перед штурмом Капитолия 6 января 2021 года были смонтированы так, что создавалось впечатление, что Дональд Трамп призывает своих сторонников к штурму. В иске говорилось, что такое искажение было «клеветническим, вводящим в заблуждение, порочащим, провокационным и злонамеренным». Ущерб от программы президент оценил в $10 млрд.
В своем ходатайстве корпорация утверждала, что истец, кроме прочего, не доказал нанесения ему какого бы то ни было реального ущерба и «фактического злого умысла» в действиях ответчика.
Рассмотрев ходатайство, судья Джеффри Кунц счел, что сторона истца правдоподобно изложила развернутое обоснование наличия злого умысла, а также представила «длинный список косвенных улик, доказывающий злой умысел». Как отметил судья, его решение не означает признания вины корпорации.
Дональд Трамп назвал решение суда «огромной победой». «Мы продолжим бороться со всеми, кто пытается обмануть американский народ, и будем одерживать над ними верх!» — написал он в соцсетях. В BBC выразили удивление принятым решением и сообщили, что продолжат защиту своей позиции в суде. Ранее корпорация признала некорректность монтажа и принесла извинения президенту США.
Как сообщается, 11 декабря господин Трамп, во время разбирательства его иска по существу, даст в суде показания под присягой.

Три буквы британской журналистики

Изначально British Broadcasting Company была частной компанией, но в 1927 году предприятие было преобразовано в орган общественного радиовещания, где в основном транслировались новости. 18 апреля 1930 года диктор «Би-Би-Си» объявил, что новостей, о которых можно рассказать нет, и предложил послушать музыку. Вместо новостей в эфире радио играл фортепианный концерт
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Изначально British Broadcasting Company была частной компанией, но в 1927 году предприятие было преобразовано в орган общественного радиовещания, где в основном транслировались новости. 18 апреля 1930 года диктор «Би-Би-Си» объявил, что новостей, о которых можно рассказать нет, и предложил послушать музыку. Вместо новостей в эфире радио играл фортепианный концерт

Reuters

Первый логотип у «Би-Би-Си» появился только в 1953 году. До этого перерывы между передачами заполнялись с помощью разных тестовых карт или простых надписей. Похже художник Абрам Геймз нарисовал логотип, названный «Крылья летучей мыши», — в центре находился вращающийся земной шар, а в Шотландии — лев Штаб-квартира Британской вещательной корпорации. Лондон, 1938
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Первый логотип у «Би-Би-Си» появился только в 1953 году. До этого перерывы между передачами заполнялись с помощью разных тестовых карт или простых надписей. Похже художник Абрам Геймз нарисовал логотип, названный «Крылья летучей мыши», — в центре находился вращающийся земной шар, а в Шотландии — лев
Штаб-квартира Британской вещательной корпорации. Лондон, 1938

AP

Первое интервью в эфире программы «Би-Би-Си» Answering You, которая транслиловалась через Атлантику. 14 июня, 1943
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Первое интервью в эфире программы «Би-Би-Си» Answering You, которая транслиловалась через Атлантику. 14 июня, 1943

AP

Вопреки расхожему мнению, компания не является государственным СМИ. Это общественная организация с контрольным советом, который состоит из 12 попечителей. Их назначает королева Великобритании Королевская семья в штаб-квартире BBC в Лондоне, 13 марта 1939. Принцесса Маргарет Роуз, принцесса Элизабет и директор BBС Фредерик Огилви
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Вопреки расхожему мнению, компания не является государственным СМИ. Это общественная организация с контрольным советом, который состоит из 12 попечителей. Их назначает королева Великобритании
Королевская семья в штаб-квартире BBC в Лондоне, 13 марта 1939. Принцесса Маргарет Роуз, принцесса Элизабет и директор BBС Фредерик Огилви

AP

1 октября 1939 года в эфире «Би-Би-Си» с речью выступил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль: «Гитлер развязал войну тогда, когда сам захотел этого. Но закончится она только после того, как решим, что пришло время»
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1 октября 1939 года в эфире «Би-Би-Си» с речью выступил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль: «Гитлер развязал войну тогда, когда сам захотел этого. Но закончится она только после того, как решим, что пришло время»

AP

Во время войны штаб-квартира «Би-Би-Си» в Лондоне была разрушена. На некоторое время вещание было прервано
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Во время войны штаб-квартира «Би-Би-Си» в Лондоне была разрушена. На некоторое время вещание было прервано

AP

Во время Второй мировой войны многие мужчины, работающие на «Би-Би-Си», ушли на фронт, и за эфирную сетку стали отвечать женщины. Они также работали продюсерами, редакторами и ведущими
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Во время Второй мировой войны многие мужчины, работающие на «Би-Би-Си», ушли на фронт, и за эфирную сетку стали отвечать женщины. Они также работали продюсерами, редакторами и ведущими

AP

18 июня 1940 года президент Франции Шарль де Голль в эфире «Би-Би-Си» обратился к французам с обращением: «Для Франции ничто не потеряно. Мы сможем в будущем одержать победу теми же средствами, которые нанесли нам поражение. Ибо Франция не одинока! Что бы ни произошло, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет...»
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18 июня 1940 года президент Франции Шарль де Голль в эфире «Би-Би-Си» обратился к французам с обращением: «Для Франции ничто не потеряно. Мы сможем в будущем одержать победу теми же средствами, которые нанесли нам поражение. Ибо Франция не одинока! Что бы ни произошло, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет...»

AP

Британская королева Елизавета II на встрече: (слева направо) Терри Воган (ведущий «Би-Би-Си») , Джун Уитфилд (актриса, получившая известность благодаря роли на радио в спектакле Take It From Here) и Ричард Браерз (ведущий «Би-Би-Си», актер)
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Британская королева Елизавета II на встрече: (слева направо) Терри Воган (ведущий «Би-Би-Си») , Джун Уитфилд (актриса, получившая известность благодаря роли на радио в спектакле Take It From Here) и Ричард Браерз (ведущий «Би-Би-Си», актер)

AP

Наряду со многими телекомпаниями после окончания холодной войны и распада СССР, а также в связи с борьбой с международным терроризмом «Би-Би-Си» изменила приоритеты иновещания. С 2007 года прекратилась трансляция радиопередач на 10 языках (из 28). На сэкономленные средства был создан телеканал, ведущий вещание на арбском языке Журналисты «Би-Би-Си» в Кувейте во время газовой атаки. 20 марта, 2003
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Наряду со многими телекомпаниями после окончания холодной войны и распада СССР, а также в связи с борьбой с международным терроризмом «Би-Би-Си» изменила приоритеты иновещания. С 2007 года прекратилась трансляция радиопередач на 10 языках (из 28). На сэкономленные средства был создан телеканал, ведущий вещание на арбском языке
Журналисты «Би-Би-Си» в Кувейте во время газовой атаки. 20 марта, 2003

AP

В начале 2000-х «Би-Би-Си» начала выпуск документальных и художественных костюмированных фильмов и сериалов. Среди них «Тайны тела», «Прогулки с динозаврами», «Дни, которые потрясли мир» и другие
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В начале 2000-х «Би-Би-Си» начала выпуск документальных и художественных костюмированных фильмов и сериалов. Среди них «Тайны тела», «Прогулки с динозаврами», «Дни, которые потрясли мир» и другие

Reuters

Принц Чарльз и его супруга Камилла 10 мая 2012 года провели на «Би-Би-Си» специальный выпуск погоды. Зрители были удивлены, когда принц прочитал специально подготовленный прогноз, в котором перечислил королевские резиденции в Шотландии: «В районе замка Мэй будет солнечно… В остальных районах Шотландии будет холодно. Температура воздуха не превысит восьми градусов, ожидается резкий северный ветер»
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Принц Чарльз и его супруга Камилла 10 мая 2012 года провели на «Би-Би-Си» специальный выпуск погоды. Зрители были удивлены, когда принц прочитал специально подготовленный прогноз, в котором перечислил королевские резиденции в Шотландии: «В районе замка Мэй будет солнечно… В остальных районах Шотландии будет холодно. Температура воздуха не превысит восьми градусов, ожидается резкий северный ветер»

Reuters

В 2006 году на одну из программ в качестве эксперта был приглашен Гай Гом. Впоследствии оказалось, что экспертом он не является и был взят в передачу случайно службой кастинга за неимением компетентного человека. Телекомпания не стала скрывать этот случай, а когда-то безработный Гай Гом стал звездой телеэкрана
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В 2006 году на одну из программ в качестве эксперта был приглашен Гай Гом. Впоследствии оказалось, что экспертом он не является и был взят в передачу случайно службой кастинга за неимением компетентного человека. Телекомпания не стала скрывать этот случай, а когда-то безработный Гай Гом стал звездой телеэкрана

Reuters

В феврале 2009 года на крыше штаб-квартиры «Би-Би-Си» выступила группа U2. Для того чтобы послушать музыкантов, представлювших новый альбом, к зданию корпорации пришли 5 тыс. человек
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В феврале 2009 года на крыше штаб-квартиры «Би-Би-Си» выступила группа U2. Для того чтобы послушать музыкантов, представлювших новый альбом, к зданию корпорации пришли 5 тыс. человек

Reuters

В 2011 году бюджет компании был сокращен, из-за этого перестали работать албанская, македонская и сербская службы «Би-Би-Си», службы, выпускавшие программы для стран Карибского региона на английском языке и для стран Африки — на португальском. Семь служб стали работать только в интернете. В 2011 году у телекомпании появилась новая штаб-квартира на севере Англии в Салфорде
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В 2011 году бюджет компании был сокращен, из-за этого перестали работать албанская, македонская и сербская службы «Би-Би-Си», службы, выпускавшие программы для стран Карибского региона на английском языке и для стран Африки — на португальском. Семь служб стали работать только в интернете. В 2011 году у телекомпании появилась новая штаб-квартира на севере Англии в Салфорде

Reuters

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Дональд Трамп
Медиа
США
Англия

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор