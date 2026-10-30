«Новая газета»* объявила о прекращении работы
Российская «Новая газета»*, которая издавалась с апреля 1993 года, объявила о прекращении деятельности. Накануне издание сообщило, что получило предписание о выселении из здания в Потаповском переулке в Москве, где журналисты проработали последние 29 лет.
«Одновременно с письмом о выселении отключили систему донатов, позволявшую нам получать пожертвования от наших читателей. То есть лишили средств. Вообще», — заявил главный редактор издания Сергей Соколов в обращении к читателям.
После начала боевых действий в 2022 году, отметил он, были заблокированы интернет-ресурсы издания, изъята типография, аннулированная регистрация СМИ, многих журналистов объявили иноагентами, им пришлось покинуть страну.
«В сентябре этого года объявили "иноагентом" всю редакцию, записав в списки участников более ста человек: журналистов и авторов, — сказал Сергей Соколов. — Почти пять лет войны мы смогли проработать в глухом окружении спецслужб. И вот теперь — все. Мы оказались в "килл-зоне"». Журналисты покинут здание редакции 9 ноября.
* — «Новая газета» объявлена Минюстом иностранным агентом.