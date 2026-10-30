«Новая газета»* объявила о прекращении работы

«В сентябре этого года объявили "иноагентом" всю редакцию, записав в списки участников более ста человек: журналистов и авторов, — сказал Сергей Соколов. — Почти пять лет войны мы смогли проработать в глухом окружении спецслужб. И вот теперь — все. Мы оказались в "килл-зоне"». Журналисты покинут здание редакции 9 ноября.