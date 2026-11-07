Кто открыл «Европу»
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Нон-стоп
Умер Юрий Аксюта и оказался перед воротами рая. Стучит и говорит: «Посмотрите, я должен быть в списке!»
После некоторой паузы ему отвечают: «Извините, вас в списке нет».
«Ну как же нет?! Ведь я — Юрий Аксюта, который так много радости принес людям, давая слушать новую музыку! Я никогда не взял ни копейки за ротацию!»
Ему в ответ: «Нет вас в списке!»
Аксюта начинает биться в истерике.
Выходит Апостол Петр: «В чем дело? Почему такой шум?»
«Апостол Петр, я — Юрий Аксюта, а меня нет в списке! Я же музыкальный продюсер "Первого канала"! Вы ведь знаете, что такое "Первый канал"?!
«Не кричите, Юрий Аксюта, вас в списках нет и быть не может!»
«Ну вы хотя бы можете объяснить — почему?»
«Понимаете ли, неформат».