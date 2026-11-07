Кто открыл «Европу»

Умер Юрий Аксюта и оказался перед воротами рая. Стучит и говорит: «Посмотрите, я должен быть в списке!»

После некоторой паузы ему отвечают: «Извините, вас в списке нет».

«Ну как же нет?! Ведь я — Юрий Аксюта, который так много радости принес людям, давая слушать новую музыку! Я никогда не взял ни копейки за ротацию!»

Ему в ответ: «Нет вас в списке!»

Аксюта начинает биться в истерике.

Выходит Апостол Петр: «В чем дело? Почему такой шум?»

«Апостол Петр, я — Юрий Аксюта, а меня нет в списке! Я же музыкальный продюсер "Первого канала"! Вы ведь знаете, что такое "Первый канал"?!

«Не кричите, Юрий Аксюта, вас в списках нет и быть не может!»

«Ну вы хотя бы можете объяснить — почему?»

«Понимаете ли, неформат».