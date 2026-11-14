Задержан подозреваемый в убийстве самбиста Вацилова Давудова
Сотрудники правопорядка задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в убийстве самбиста Вацилова Давудова в Махачкале, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Днем в банкетном зале «Марракеш» в Махачкале праздновали свадьбу. В какой-то момент на улице у зала между Вациловом Давудовым и одним из гостей произошел конфликт. В спортсмена выстрелили. Он скончался в больнице.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК («Убийство»). 31-летний Давудов — обладатель кубка Европы по дзюдо (2016 год), бронзовый призер кубка России по дзюдо (2022, 2023) и чемпионата России по самбо (2023).