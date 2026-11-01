ИИ снимается в кино
Заинтересуют ли зрителей сгенерированные фильмы
200 млрд просмотров в соцсетях, и всего четыре человека в кинозале. В Китае первый полнометражный фильм, созданный нейросетями, провалился в прокате. Тем временем Илон Маск решил бросить вызов Кристоферу Нолану и представил собственную «Одиссею», сгенерированную с помощью чат-бота Grok. Впрочем, оказалось, что заменить съемочную группу гораздо проще, чем угодить зрителю.
0:00
0:00
«Нет»,— так Grok ответил журналистам Wired на вопрос, получилась ли созданная им новая «Одиссея» исторически достоверной. Чат-бот напомнил, что произведение Гомера — это прежде всего мифы и вымысел. А в собственном творении обнаружил немало неточностей.
Сюжет тоже развивается стремительно. За семь минут греки успевают отплыть с Итаки, добраться до Трои и провести под ее стенами десять лет. The Guardian, к слову, поставила ролику одну звезду из пяти, сравнив его с заставкой для ноутбука. Но выяснилось, что команда Илона Маска вовсе не собиралась соревноваться с Ноланом, пояснил генеральный продюсер Gonzo Film и AI Media Иван Голомовзюк:
«Мне показалось, что это может сделать уже любая профессиональная студия. Так, тот контент, который уже генерится в России, не уступает по качеству. То есть это хорошая работа ИИ с довольно слабыми режиссурой и сценарием. То есть это как бы некий тизер, и точно уж никак нельзя это сравнивать с Ноланом. Такого рода контент мы видели год назад.
Наверное, Маск что-то сделает, что будет конкурировать с китайскими моделями, потому что они сейчас лидируют».
В чем команда Маска точно обошла Нолана, так это в вопросах экономии. На семь минут экранного времени ушло меньше двух недель и несколько десятков тысяч долларов. Для сравнения — Кристоферу Нолану понадобилось 90 дней и $250 млн. Правда, у нейросетей хватает и своих проблем, отметил режиссер генеративного кино Павел Перегудов:
«Подходы классические, изменился только инструментарий. Дальше вопрос терпения и умения работать с ним, потому что нейросети достаточно тугие.
Если мы берем, например, хорошую передовую нейросеть, то генерация 30-секундной сцены в хорошем качестве будет стоить минимум 3 тыс. руб. Соответственно, вам нужно нажать на кнопку "сгенерировать" несколько десятков, а то и сотен раз. Кроме того, есть и вопрос зарплат. Все зависит от квалификации, опыта специалистов. Кто-то работает, условно, за "доширак" и доброе слово, а уже состоявшийся кинопрофессионал будет просить гонорар в сотни тысяч рублей даже за какой-нибудь небольшой короткометражный проект».
В Китае на создание одного ИИ-фильма ушло больше 1 млн изображений. Именно столько понадобилось для 100-минутной картины «Саньсиндуй». Над производством два года работали почти 100 специалистов. Бюджет превысил $1,5 млн. Но в прокате фильм провалился. На одном из сеансов журналист агентства France-Presse насчитал всего четырех зрителей. Похожую историю индустрия уже переживала, напомнил главный редактор Cinemaplex Рифат Фазлыев:
«Мы смотрим ролики в социальных сетях, созданные искусственным интеллектом, тем не менее они же предоставляются бесплатно, а в данном случае продаются билеты. Если некорректно использовать ИИ и внаглую на текущем этапе эксплуатировать этот формат, то произойдет то же самое, что было в свое время с 3D. Тогда во многих проходных фильмах использовали эту технологию, и из-за большого шлака подобного формата у аудитории сложилось негативное отношение к 3D-показам».
У самого «Саньсиндуя», кстати, в каком-то смысле ироничный сюжет: в будущем человечество оказывается на грани катастрофы из-за чрезмерной зависимости от искусственного интеллекта.