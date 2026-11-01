ИИ снимается в кино

«Мне показалось, что это может сделать уже любая профессиональная студия. Так, тот контент, который уже генерится в России, не уступает по качеству. То есть это хорошая работа ИИ с довольно слабыми режиссурой и сценарием. То есть это как бы некий тизер, и точно уж никак нельзя это сравнивать с Ноланом. Такого рода контент мы видели год назад.