Объем нативной рекламы в Max может достичь 7 млрд рублей по итогам 2026 года
По итогам трех кварталов 2026 года объем размещений в каналах мессенджера Max увеличился в 30 раз, в деньгах рекламодатели потратили на нативные размещения около 3,5 млрд руб. Об этом рассказали “Ъ” в Ассоциации развития интерактивной рекламы и Telega.in в ходе Национального рекламного форума. По их прогнозам, за весь 2026 год объем рынка нативной рекламы в Max может составить 6–7 млрд руб.
Ежемесячный объем размещений вырос с 26 млн руб. в январе до 804 млн руб. в сентябре. На конец сентября рекламу в Max ежемесячно размещают около 20 тыс. рекламодателей. В числе наиболее перспективных тематик для продвижения в Max выделяют «Новости и СМИ», «Семью и детей» и «Образование».
Как отмечают в компаниях, повышенный интерес рекламодателей к площадке связан с развитием собственных рекламных инструментов: во второй половине 2026 года у владельцев каналов появилась встроенная статистика, а в начале октября в Max запустили таргетированную рекламу в каналах с аудиторией от 1 тыс. подписчиков.