Объем нативной рекламы в Max может достичь 7 млрд рублей по итогам 2026 года

По итогам трех кварталов 2026 года объем размещений в каналах мессенджера Max увеличился в 30 раз, в деньгах рекламодатели потратили на нативные размещения около 3,5 млрд руб. Об этом рассказали “Ъ” в Ассоциации развития интерактивной рекламы и Telega.in в ходе Национального рекламного форума. По их прогнозам, за весь 2026 год объем рынка нативной рекламы в Max может составить 6–7 млрд руб.