Созданное в 1887 году новостное агентство Финляндии STT прекратит работу

STT было создано в Хельсинки в 1887 году, оно является старейшим новостным агентством Финляндии и одним из старейших в мире. Еще в сентябре оно сообщило о масштабной реструктуризации, которая может привести к закрытию. Тогда это объясняли долгосрочными финансовыми трудностями, многолетними убытками и сложной для продолжения деятельности средой.