Созданное в 1887 году новостное агентство Финляндии STT прекратит работу
Национальное новостное агентство Финляндии STT, которое существует с 1887 года, объявило о том, что в марте 2027 года оно прекратит свою работу. В заявлении говорится, что оно закроет свои основные подразделения — новостное и фотослужбу. В результате будет сокращено 89 сотрудников. Генеральный директор STT Киммо Лааксонен заявил, что прекращение работы новостного агентства — «большая трагедия для финского общества в целом». Работу продолжит подразделение STT, занимающееся распространением корпоративных пресс-релизов.
STT было создано в Хельсинки в 1887 году, оно является старейшим новостным агентством Финляндии и одним из старейших в мире. Еще в сентябре оно сообщило о масштабной реструктуризации, которая может привести к закрытию. Тогда это объясняли долгосрочными финансовыми трудностями, многолетними убытками и сложной для продолжения деятельности средой.
В прошлом году медиакорпорация Sanoma Media Finland, которой принадлежит STT, сообщила о планах существенно сократить использование новостных и фотосервисов агентства. Правительство Финляндии предлагало STT помощь в размере €1 млн, однако агентство отказалось от нее, сочтя, что этих денег недостаточно для поддержания его работы.