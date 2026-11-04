ГК «Родная речь» меняет управленческую структуру
ГК «Родная речь» в октябре обновила управленческую структуру: в компании появились гендиректора бизнес-блоков «Креатив» и «Медиа», рассказали “Ъ” в группе. На пост гендиректора «Креатива» была назначена Татьяна Маслова, а в «Медиа — Юрий Панов. По словам компании, они станут ключевыми лицами, которые принимают решения по операционной деятельности группы.
Ранее в ГК «Родная речь» не было структуры наблюдательного совета, а блоки «Медиа» и «Креатив» подчинялись напрямую президенту и основателю компании Сергею Коптеву. Новые должности должны дать назначенным директорам большое количество полномочий и автономность в развитии блоков бизнес-группы.
Во главе группы компаний «Родная речь» теперь также стоит новый орган — Наблюдательный совет, который определяет вектор развития группы. В него вошли, помимо основателя и президента Сергея Коптева, Татьяны Масловой и Юрия Панова, также действующие вице-президенты группы: Сергей Белоглазов, Илья Бочкарев и Александра Горбонос.
ГК «Родная речь» — одна из крупнейших российских коммуникационных групп. Согласно рейтингу АКАР и Sostav, занимает седьмое место среди медиахолдингов по итогам 2025 года с общей суммой медиазакупок на 44,2 млрд руб.
Юрий Панов в новой должности отвечает за медийные активы бизнеса: агентства StarTeam, ROIMedia, DARR, баинг и трейдинг группы, специализированные практики, платформу продюсирования роста Horizons и технологический блок, объясняют в «Родной речи».
Под руководством Татьяны Масловой объединяются все креативные активы группы: LION, ИNAЧЕ, TONIC, Graphit, Design studio и практика Brand Experience. Госпожа Маслова займется повышением качества работы, внедрением в работу ИИ и других технологий, говорят в компании.
Татьяна Маслова начала карьеру в 1998 году в DMB&B и D’Arcy, с 2012 по 2017 год была управляющим директором Leo Burnett Moscow, а с 2017-го возглавила креативную практику холдинга Publicis Groupe в России с сохранением независимости всех агентств. В 2022–2023 годах являлась главным операционным директором международной сети Le Pub в Италии. С 2023 года руководила креативным направлением группы компаний «Родная речь» в должности вице-президента.
Юрий Панов пришел в группу в 2024 году вице-президентом по трансформации. До «Родной речи» Юрий был директором по акселерации в Digital Horizon, основал компанию «Виртуальный маркетолог МАКС», работал в Contrapunto, Secret Sauce и BBDO Branding.