ГК «Родная речь» меняет управленческую структуру

Татьяна Маслова начала карьеру в 1998 году в DMB&B и D’Arcy, с 2012 по 2017 год была управляющим директором Leo Burnett Moscow, а с 2017-го возглавила креативную практику холдинга Publicis Groupe в России с сохранением независимости всех агентств. В 2022–2023 годах являлась главным операционным директором международной сети Le Pub в Италии. С 2023 года руководила креативным направлением группы компаний «Родная речь» в должности вице-президента.