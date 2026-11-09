SMM по SMS
Почему рекламодатели вновь делают ставку на рассылки
Реклама возвращается в SMS. Объем этого сегмента продвижения с начала 2026 увеличился на 20%. Рекламодатели вложили в таргетные рассылки около 25 млрд руб., а к концу года, по прогнозам, сумма достигнет 33 млрд руб., пишет “Ъ”. Самые крупные бюджеты собрал оператор Т2. У него инвестиции в рекламные сообщения подскочили на 70% год к году. Особенно активно подключается микробизнес.
На фоне ограничений работы мессенджеров и периодических отключений мобильного интернета SMS воспринимается как самый надежный канал связи. К тому же это самый точный путь доступа к клиенту, пояснил директор по стратегическому развитию iBuro20/80 Владимир Бурштейн:
«Это связано с уменьшением рекламного инвентаря, удорожанием его. У нас по факту остался "Яндекс" и VK, и рекламодатели ищут другие каналы, где можно достучаться до потребителя. И SMS очень хорошо в это ложится, потому что это, считай, прямой канал коммуникации с потребителем. Ты получаешь SMS, скорее всего, откроешь и прочитаешь.
Можно задать любые таргеты, посмотреть, сколько и где человек тратит, где он находится, и по этой аналитике создать портрет своего идеального потребителя и отправить ему SMS. Приезжаешь в одно место, срабатывает триггер, приходит SMS. Так что ты находишься в Жулебино — "Посетите Кузнецкий парк", "Посетите такие-то выставки", приезжаешь в Дом пионеров, и SMS приходят на ресторан там. Это какие-то точечные истории могут быть внутри города, и если человек находится рядом — ему отправляется SMS».
Главным плюсом SMS-рассылок рекламодатели называют независимость от сбоев связи. Сообщения не опустятся в выдаче из-за алгоритмов социальных сетей и не затеряются в информационном потоке, перечисляет преимущества маркетолог Евгения Ефанова, которая пользуется этим каналом уже 15 лет:
«Тогда это было больше в информационном формате. Просто присылали сообщения из разряда "У нас скидки!", либо "У нас сегодня выходной", то есть писали все, что угодно. И тогда это был не совсем качественный канал информирования, потому что пользователи получали очень большое количество SMS. Они мешали в переписке с другими людьми, потому что тогда еще мессенджеры так не были развиты, большая часть людей общалась с помощью SMS.
Если 15 лет назад была рассылка по всей базе, по клиентам, которые активны последние три месяца или полгода, сейчас более точечная коммуникация. Стараются дать именно ту информацию, которая нужна в моменте.
Плюс еще очень важно то, как мы потребляем информацию, очень стремительно. Мы хотим за эти три секунды понимать, что нам предлагают и нужно нам это или нет. И SMS за счет все еще ограниченного количества текста, которое туда можно написать, как раз таки помогают рекламодателям написать концентрацию того оффера, который они клиенту хотят донести».
В SMS-сообщениях рекламодатели отказываются от «холодных» рассылок в пользу точечного контакта с релевантной аудиторией. В противном случае такая коммуникация воспринимается как спам, отметила руководитель FMCG-практики агентства PR Partner Татьяна Солдатова:
«Конечно, на первом месте все-таки негодование вызывают телефонные звонки, это люди, честно сказать, просто ненавидят по опросам. На втором месте как раз SMS. Все-таки этот канал воспринимается как вторжение в личное пространство, и вызывает негативную реакцию. Это можно сделать, если вы хотите напомнить о чем-то клиенту, о его записи, сделать акционное предложение ко дню рождения — да, но с точки зрения постоянного канала коммуникации — нет.
Нужно очень аккуратно и точечно действительно рассказывать, если, допустим, скоро начнется распродажа 11 ноября, конечно, будет уместно рассказать о ваших акциях и что-то вот полезное донести до вашей аудитории. Но если вы рассылаете бесконечно сообщения о новой коллекции, постоянно приглашаете в свой салон красоты — это действительно надоедает. Эффективности в этом не то что может не быть, это наоборот еще и снизит её».
Самые активные пользователи SMS-рассылок: ритейл, банки, компании, предоставляющие медицинские услуги, и организаторы мероприятий.