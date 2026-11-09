SMM по SMS

«Тогда это было больше в информационном формате. Просто присылали сообщения из разряда "У нас скидки!", либо "У нас сегодня выходной", то есть писали все, что угодно. И тогда это был не совсем качественный канал информирования, потому что пользователи получали очень большое количество SMS. Они мешали в переписке с другими людьми, потому что тогда еще мессенджеры так не были развиты, большая часть людей общалась с помощью SMS.