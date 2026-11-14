Сбой Microsoft привел к отравлению хлором в бассейне в Германии
В бассейне парка развлечений в городе Брюль на западе Германии 15 посетителей отравились хлором. Причиной инцидента стал сбой в работе сервисов американской корпорации Microsoft, сообщает телерадиокомпания WDR.
По данным WDR, из-за сбоя в работе Outlook перестали приходить электронные письма. В результате никто не заметил, что система контроля уже давно подала сигнал о превышении допустимой концентрации вещества по электронной почте.
Как уточняется в публикации, автоматическая система дозирования подала в бассейн слишком много хлора. После инцидента воду в бассейне заменили, в настоящее время он снова открыт для посетителей.