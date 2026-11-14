Двалишвилли попросил власти ОАЭ освободить Нурмагомедова

«Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста», — сказал Мераб Двалишвилли (цитата по ТАСС), а после пробежался по октагону с грузинским флагом в руках.