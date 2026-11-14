Двалишвилли попросил власти ОАЭ освободить Нурмагомедова
Грузинский боец смешанных единоборств (MMA) Мераб Двалишвилли после победы над бразильцем Марлоном Моралесом в турнире Real American Freestyle (RAF) в Абу-Даби обратился к властям ОАЭ с просьбой освободить всех осужденных за драку с участием россиян Усмана и Умара Нурмагомедовых.
«Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста», — сказал Мераб Двалишвилли (цитата по ТАСС), а после пробежался по октагону с грузинским флагом в руках.
13 ноября судебный департамент Абу-Даби сообщил, что российского бойца MMA Усмана Нурмагомедова и еще семерых человек приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев и штрафам в 300 тыс. дирхамов (6,7 млн руб.) с последующей депортацией из страны. Мераба Двалишвилли и его друга оштрафовали на 50 тыс. дирхамов (1,1 млн руб.).
11 ноября в лобби отеля в Абу-Даби, где Двалишвилли поселился перед боем с Моралесом, к грузинскому бойцу со спины подошел Усман Нурмагомедов, одернул и дал пощечину. Началась массовая драка. Как писали профильные ресурсы, пощечина была местью за то, что Двалишвилли ранее дал пощечину другу брата Усмана, Умара Нурмагомедова. Всех участников драки задержали.