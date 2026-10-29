Редакцию СМИ-иноагента «Новая газета» выселяют из здания в центре Москвы
Редакцию «Новой газеты» (объявлена иноагентом в России) выселяют из здания в Потаповском переулке в центре Москвы, где журналисты работали 29 лет. Об этом сообщило РБК со ссылкой на письмо главного редактора Сергея Соколова (объявлен иноагентом в России) читателям газеты. Оно было разослано 28 октября.
Господин Соколов сообщил, что редакции дали мало времени на сборы, а новый офис еще не найден. Кроме того, вместе с редакцией закрывается и музей журналистки Анны Политковской, открытый в 15-ю годовщину ее убийства. Музей был организован в ее бывшем рабочем кабинете № 307.
В сентябре Минюст России объявил «Новую газету» иноагентом. В публикации ведомство утверждало, что издание «распространяло недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, а также об избирательной системе страны. Кроме того, отмечал Минюст, издание участвовало в распространении материалов других иноагентов и взаимодействовало с ними.
15 октября в квартире Сергея Соколова проводили обыски. Главреда вызвали на допрос по уголовному делу о незаконном использовании персональных данных, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272.1 УК). По делу был арестован обозреватель «Новой газеты» (объявлена иноагентом в России) Олег Ролдугин. Сейчас журналист находится под домашним арестом. Сергей Соколов проходит по делу как свидетель.