Редакцию СМИ-иноагента «Новая газета» выселяют из здания в центре Москвы

Господин Соколов сообщил, что редакции дали мало времени на сборы, а новый офис еще не найден. Кроме того, вместе с редакцией закрывается и музей журналистки Анны Политковской, открытый в 15-ю годовщину ее убийства. Музей был организован в ее бывшем рабочем кабинете № 307.