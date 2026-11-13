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«Ты только "Войну и мир" не пиши»

Почему молодежь меняет ленту соцсетей на тетради и ручки
Толстой, Чехов или Хемингуэй — в соцсетях завирусился новый тренд. Зумеры в качестве хобби переписывают книги от руки.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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В русскоязычном медиапространстве увлечение активно обсуждают с начала ноября. Пользователи снимают видео, где показывают исписанные тетради и делятся результатами такого хобби. Участники тренда утверждают, что стали лучше справляться со стрессом и запоминать прочитанное, а также повысили грамотность. Некоторые таким образом изучают языки и переписывают иностранную литературу. “Ъ FM” собрал мнения пользователей интернета о новом тренде:

«Я 35 дней вручную переписывал книги. Нейросеть может написать за меня почти все, но именно поэтому я переписываю Сенеку левой рукой, чтобы не разучиться прикладывать усилия. Письмо от руки заставляет меня удерживать внимание на мысли. Я стал читать намного медленнее, но неожиданно понял, что именно поэтому начал лучше замечать и обдумывать отдельные мысли».

«Я переписал 15 рассказов Бунина от руки, в день я уделяю этому по 20-30 минут. Это примерно 1-3 страницы. Если есть хорошее настроение, могу и переписать сразу пять. Во-первых, увеличился словарный запас, это прямо сильно ощущается в речи, во-вторых, улучшилась память, если раньше я запоминал по одному, два слова, сейчас я могу запомнить сразу целую строку. Гораздо лучше стал запоминать имена».

«Весь интернет ломанулся переписывать книги от руки, новое нишевое хобби просто заполонило мою ленту. Люди переписывают Толстого, Чехова, Булгакова, и помимо того, что многим это кажется идеальным хобби для успокоения после рабочего дня, появляются фразы о том, что, переписав целую книгу, человек как бы приобретает грамотность. А еще это понятный конечный результат. Вообще, какие хобби-то сейчас популярны? Это судоку, кроссворды, пазлы, прописи и так далее, мы так устали от вот этой непредсказуемости, что хочется видеть какой-то горизонт».

При этом за рубежом переписывание книг стало популярным значительно раньше. Особенно масштабное распространение практика получила в Южной Корее, там даже открывают тематические клубы и проводят конкурсы по копированию литературы.
Одна из книжных сетей в 2024 году зафиксировала рост продаж специальных изданий для переписывания почти в восемь раз. Хобби можно назвать полезным во всех смыслах, считает детский нейропсихолог и автор «АСТ нонфикшн» Елена Порошина:

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«Рука, по мнению многих ученых, и это уже доказано — является продолжением мозга. Это образное выражение, но оно имеет под собой глубочайшую научную основу. Во-первых, когда мы пишем от руки, это действительно дает возможность сбросить накопившееся напряжение, вот эти моторные координации помогают вывести накопившуюся аффективную энергию. То есть плохие какие-то эмоции наружу, дать этому выход. Поколение зумеров интуитивно, а может быть, где-то даже уже и обоснованно пришло к выводу, что можно это делать с пользой для себя, повышая грамотность, насмотренность, словарный запас через то, что они переписывают классику.
Даже в начальной школе мы учим детей переписывать небольшие тексты. Это дает возможность мозгу запоминать, как пишутся слова правильно.
Но когда вот взрослое поколение берет и переписывает классическую литературу, это еще и развивает эмоциональную сферу, дает возможность глубже и шире посмотреть на какие-то свои переживания, сравнить их с теми переживаниями, которые люди испытывали предыдущего поколения.
И когда это совмещается с письмом от руки, то есть когда я сам это пишу, у меня соединяются мои переживания, переживания предыдущих поколений. Это дает отработать свой эмоциональный опыт, а также обогатить себя новыми эмоциями и возможностями для самовыражения. То есть вот это хобби, оно на самом деле действительно очень полезное, это не трата времени».
Прямых доказательств того, что переписывание романов улучшает память или снижает тревожность, пока нет. Однако в 2024 году норвежские ученые установили, что студенты, которые делают рукописные конспекты, лучше запоминают материал.
Кроме того, тренд на переписывание вписывается в более широкую тенденцию ухода от онлайн-развлечений. В начале года в соцсетях вирусились ролики с призывом переходить на «аналоговую жизнь», то есть сознательно отказываться от смартфона в пользу офлайн-занятий. На фоне цифровой усталости молодежь возвращается к бумажным дневникам, пленочным фотоаппаратам, вязанию и рисованию.
Книжный рынок
Медиа

Авторы

  • Ульяна Горелова
    редактор