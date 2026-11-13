«Ты только "Войну и мир" не пиши»

«Я 35 дней вручную переписывал книги. Нейросеть может написать за меня почти все, но именно поэтому я переписываю Сенеку левой рукой, чтобы не разучиться прикладывать усилия. Письмо от руки заставляет меня удерживать внимание на мысли. Я стал читать намного медленнее, но неожиданно понял, что именно поэтому начал лучше замечать и обдумывать отдельные мысли».

«Я переписал 15 рассказов Бунина от руки, в день я уделяю этому по 20-30 минут. Это примерно 1-3 страницы. Если есть хорошее настроение, могу и переписать сразу пять. Во-первых, увеличился словарный запас, это прямо сильно ощущается в речи, во-вторых, улучшилась память, если раньше я запоминал по одному, два слова, сейчас я могу запомнить сразу целую строку. Гораздо лучше стал запоминать имена».

«Весь интернет ломанулся переписывать книги от руки, новое нишевое хобби просто заполонило мою ленту. Люди переписывают Толстого, Чехова, Булгакова, и помимо того, что многим это кажется идеальным хобби для успокоения после рабочего дня, появляются фразы о том, что, переписав целую книгу, человек как бы приобретает грамотность. А еще это понятный конечный результат. Вообще, какие хобби-то сейчас популярны? Это судоку, кроссворды, пазлы, прописи и так далее, мы так устали от вот этой непредсказуемости, что хочется видеть какой-то горизонт».