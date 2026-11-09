Песков назвал закрытие «Новой газеты»* обычным ротационным процессом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал закрытие СМИ обычным ротационным процессом. Так он ответил на вопрос о том, может ли прекращение работы российской «Новой газеты»* означать, что уходит эпоха независимых медиа.
«Было бы неверно говорить, что уходит эпоха независимых российских СМИ. Российские СМИ весьма многогранные, они мультимедийные, они развиваются быстро и существуют и развиваются в условиях достаточно жесткой конкуренции»,— пояснил господин Песков на брифинге. Он добавил, что год от года какие-то СМИ закрываются, а им на смену приходят новые.
«Новая газета»* объявила о закрытии 30 октября. Журналисты рассказали, что получили предписание о выселении из здания в Потаповском переулке в Москве, где проработали последние 29 лет. Также газете «отключили систему донатов», уточнил главный редактор Сергей Соколов. Сегодня журналисты должны покинуть здание редакции.
* — «Новая газета» объявлена Минюстом иностранным агентом.