Песков назвал закрытие «Новой газеты»* обычным ротационным процессом

«Было бы неверно говорить, что уходит эпоха независимых российских СМИ. Российские СМИ весьма многогранные, они мультимедийные, они развиваются быстро и существуют и развиваются в условиях достаточно жесткой конкуренции»,— пояснил господин Песков на брифинге. Он добавил, что год от года какие-то СМИ закрываются, а им на смену приходят новые.