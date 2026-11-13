ТАСС исключили из Европейского альянса информационных агентств
ТАСС исключили из Европейского альянса информационных агентств (EANA) по итогам тайного голосования. Об этом сообщила пресс-служба EANA. В ТАСС сообщили, что никто не уведомил агентство о решении.
В феврале 2022 года EANA приостановил членство ТАСС. В альянсе объяснили это тем, что из-за введенных Роскомнадзором ограничений ТАСС больше не может «выступать поставщиком непредвзятых новостей». Вопрос об исключении российского агентства поднимался в 2022 и 2023 годах, однако за это решение не голосовало достаточное количество членов.
EANA объединяет по одному главному агентству каждого европейского государства. Альянс был учрежден в 1956 году на конференции по новейшим медиатехнологиям в Страсбурге. Сейчас в нем остаются 33 участника.