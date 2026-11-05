Variety: крупнейший лейбл мира Warner Records массово увольняет топ-менеджеров

В числе уволенных оказались вице-президент по маркетингу Тори Мейсон, вице-президент по связям с общественностью Фаунт Линч и вице-президент Далия Ганз. По меньшей мере пять увольнений произошли в головном офисе компании в Нэшвилле. Под сокращение попали и вице-президент по продвижению на радио Анна Кейдж, менеджер по связям с артистами Дженна Джонсон и региональный менеджер по радио Кайла Бернетт.