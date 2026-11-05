Variety: крупнейший лейбл мира Warner Records массово увольняет топ-менеджеров
Один из старейших и крупнейших музыкальных лейблов мира Warner Records проводит сокращения среди руководства. Как сообщает Variety со ссылкой на источники, только на этой неделе были уволены 12 топ-менеджеров, проработавших в компании долгие годы. Представители компании от комментариев отказались.
В числе уволенных оказались вице-президент по маркетингу Тори Мейсон, вице-президент по связям с общественностью Фаунт Линч и вице-президент Далия Ганз. По меньшей мере пять увольнений произошли в головном офисе компании в Нэшвилле. Под сокращение попали и вице-президент по продвижению на радио Анна Кейдж, менеджер по связям с артистами Дженна Джонсон и региональный менеджер по радио Кайла Бернетт.
По данным издания, сокращения проводятся в рамках внутренней стратегии компании по оптимизации расходов, утвержденной еще в 2025 году. Цель — снизить ежегодные издержки на $300 млн. Планируется, что только за счет оптимизации штата компания сможет сэкономить $170 млн. Вполне вероятно, что освободившиеся средства компания направит на поиск новых талантов и приобретение музыкальных каталогов. Этот этап увольнений должен был стать заключительным, пишет Variety.