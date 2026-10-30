«Ручной труд будет цениться выше, чем ИИ»
Мультипликатор Дмитрий Высоцкий — о трендах в маркетинге
Аналоговость становится новым люксом. О такой тенденции “Ъ FM” рассказали маркетологи. В его подтверждение они вспомнили несколько последних рекламных кампаний крупных брендов. К примеру, модный дом Prada недавно выпустил ролик, полностью нарисованный вручную. Для этого компания пригласила 75-летнего художника Disney Джона Помероя. Новый тренд “Ъ FM” обсудил с мультипликатором, автором и режиссером мультсериала «Три кота» Дмитрием Высоцким.
— Мы действительно возвращаемся в эпоху докомпьютерной графики? Были ли какие-то периоды, когда анимация возвращалась к старым технологиям?
— В девяностые годы мы все в основном занимались, конечно, рекламой. Так как на анимацию финансирования особого не было, действительно все, кто имел к ней отношение, снимали рекламу и делали ее ручками, именно так. Мы с Андреем Сикорским еще к тому же пластилиновую анимацию создавали. То есть это был честный стоп-моушн, к которому сейчас все, возможно, возвращается.
Но, с другой стороны, студии, которые делали стоп-моушн и в России, и за границей тоже не умирали, и какую-то свою нишу всегда занимали. Вообще говорить о том, что при появлении ИИ какие-то жанры анимации исчезнут напрочь, наверное, нельзя. Ведь с приходом телевидения никуда не исчез театр и так далее.
Действительно таким образом Prada или Porshe лишний раз говорят о своей премиальности: мы постарались, не просто нажали кнопку, написали промпт и получили результат, а пригласили классных художников, которые погрузились в дикий креатив и четыре месяца создавали стоп-моушн-рекламу. Это действительно обращение к потребителю: мы не такие, как все, и не опускаемся до такой ерунды, как спросить совета у ChatGPT.
При этом, конечно, технологии развиваются. Например, Студия Laika, создавшая кукольный мультфильм «Коралина в стране кошмаров», сейчас честно сотворила очередной шедевр полностью в стиле стоп-моушн. И это смотрится бесподобно. Самое главное, в чем пока что ИИ не силен, так это актерская игра персонажей. Там это все на высочайшем уровне. Поэтому рынок очень четко разделится на продукцию, которая делается с помощью ИИ, и это не скрывается, и какие-то штучные произведения, которые создают Laika или Сергей Мерионов на студии «Пилот». Когда это будет ручной труд, он будет цениться выше, чем ИИ.
— Сейчас нейросети развиваются семимильными шагами. И если в ближайшее время технологии научатся идеально имитировать старую, образно, диснеевскую анимацию, сможет ли зритель заметить разницу? Или это просто станет каким-то новым маркетинговым ходом?
— Когда мы говорим «диснеевская анимация», что под этим понимаем? Плавность движения, например, или определенный ритм в движении, то, как персонаж сгибается, бегает, подпрыгивает и так далее. То есть чаще всего речь о внешней стороне, проявлениях персонажа, качественно он сделан или нет. Но этого недостаточно, потому что в игровой анимации работает персонаж, фактически актер.
И то, как он играет в кадре эмоцию, включает еще, в частности, и голос того актера, который озвучивает этого персонажа. Вот эти вещи просто так не просчитать. Нужен все равно какой-то отбор, такой же, каким он был всегда. Когда сцена сыграна плохо, мы поправляем: эту бровь поднимем повыше, а здесь сделаем паузу, а здесь шире раскроем глаза.
Вот все эти нюансы неподвластны просто машине, которая пока что всего лишь имитирует стиль той или иной студии.
Пока она притворяется, что делает анимацию в стиле той или иной студии, но не работает с живым материалом. И в этом принципиальная разница. Я не думаю, что машина быстро научится, скажем, как Джон Лассетер, отбирать нужный дубль, именно тот, что будет воспринят зрителем в зале наилучшим образом и станет наиболее точным с точки зрения актерского мастерства. Хотя рядовой зритель, если мы говорим о рекламном ролике, этого, конечно, не заметит: шевелится что-то плавно и красиво под музыку, да вроде и нормально, ничего страшного, годится.