«Ручной труд будет цениться выше, чем ИИ»

При этом, конечно, технологии развиваются. Например, Студия Laika, создавшая кукольный мультфильм «Коралина в стране кошмаров», сейчас честно сотворила очередной шедевр полностью в стиле стоп-моушн. И это смотрится бесподобно. Самое главное, в чем пока что ИИ не силен, так это актерская игра персонажей. Там это все на высочайшем уровне. Поэтому рынок очень четко разделится на продукцию, которая делается с помощью ИИ, и это не скрывается, и какие-то штучные произведения, которые создают Laika или Сергей Мерионов на студии «Пилот». Когда это будет ручной труд, он будет цениться выше, чем ИИ.