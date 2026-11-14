Пентагон смягчил планы сокращения военного присутствия в Европе

Основная часть сокращений, как ожидается, придется на Германию, где размещен крупнейший контингент США численностью 38 тыс. военнослужащих. При этом присутствие на восточном фланге НАТО планируется усилить, а граничащие с Россией страны предложили взять на себя часть расходов. Окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.