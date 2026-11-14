Пентагон смягчил планы сокращения военного присутствия в Европе
Пентагон пересмотрел планы по сокращению американского контингента в Европе: вместо вывода до 25 тыс. военнослужащих теперь обсуждается сокращение примерно на 5 тыс. человек, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, на изменение планов повлияли рост оборонных расходов европейских стран в рамках НАТО и необходимость сохранять силы в Европе для поддержки операций на Ближнем Востоке.
Основная часть сокращений, как ожидается, придется на Германию, где размещен крупнейший контингент США численностью 38 тыс. военнослужащих. При этом присутствие на восточном фланге НАТО планируется усилить, а граничащие с Россией страны предложили взять на себя часть расходов. Окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.
Глава Пентагона Пит Хегсет должен представить рекомендации 1 декабря. Ранее спецпредставитель Трампа при НАТО Мэтт Уитакер заявлял, что не ожидает масштабного сокращения. В прошлом году Конгресс ввел ограничения по численности контингента в Европе: она не должна опускаться ниже 76 тыс. человек.