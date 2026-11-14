МИД: Россия выступает за общеконтинентальную систему безопасности в Евразии

Посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на экспертном семинаре ПИР-Центра заявил, что российская инициатива по безопасности в Евразии не направлена против кого-либо. По его словам, Москва видит будущую систему как общеконтинентальный контур с участием всех заинтересованных стран, включая государства ЕС и НАТО, которые откажутся от враждебной политики, передает ТАСС.