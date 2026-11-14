МИД: Россия выступает за общеконтинентальную систему безопасности в Евразии
Посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на экспертном семинаре ПИР-Центра заявил, что российская инициатива по безопасности в Евразии не направлена против кого-либо. По его словам, Москва видит будущую систему как общеконтинентальный контур с участием всех заинтересованных стран, включая государства ЕС и НАТО, которые откажутся от враждебной политики, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что инициатива призвана обеспечить устойчивое развитие континента и купировать риски перерастания локальных напряженностей в масштабные конфликты. Россия также продвигает идею разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке совместно с Белоруссией, отметил он.
По словам господина Трофимова, хартия должна закрепить рамки межгосударственных отношений на основе суверенного равенства. Он подчеркнул важность активизации диалога между ОДКБ, СНГ, ШОС, АСЕАН и другими организациями. Инициатива была выдвинута президентом Владимиром Путиным в 2024 году.