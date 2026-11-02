В Copy.ru изменилась структура поставок после разрыва связей с Европой

Господин Галифанов рассказал, что компания работает с японскими Ricoh и Konica, и они «чемоданы не собрали». Однако изменение структуры поставок привело к росту цен на 30–40%. «Раньше у нас были выгодные контракты, когда мы работали напрямую с европейцами. Мы могли, условно говоря, выкручивать поставщикам руки. Сейчас такой возможности нет... Больше проблем, наверное, возникло с бумагой, а не с оборудованием»,— пояснил он.