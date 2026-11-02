В Copy.ru изменилась структура поставок после разрыва связей с Европой
Сотрудничающие с Россией японские компании пока продолжают работу в стране, но структура их поставок изменилась, заявил в интервью «Ъ» основатель сети типографий и копировальных центров Copy.ru Руслан Галифанов. По его словам, японцы не могут официально поставлять через Европу, поэтому поставки идут через Китай и Казахстан.
Господин Галифанов рассказал, что компания работает с японскими Ricoh и Konica, и они «чемоданы не собрали». Однако изменение структуры поставок привело к росту цен на 30–40%. «Раньше у нас были выгодные контракты, когда мы работали напрямую с европейцами. Мы могли, условно говоря, выкручивать поставщикам руки. Сейчас такой возможности нет... Больше проблем, наверное, возникло с бумагой, а не с оборудованием»,— пояснил он.
Как уточнил основатель Copy.ru, в России научились производить офсетную бумагу, а с мелованной бумагой «периодически возникают проблемы». «Хорошая бумага — европейская. В России такую бумагу мы до сих пор делать не умеем. А если что-то и производим, то этого не хватает: физически не можем полностью закрыть внутренний спрос»,— добавил он.