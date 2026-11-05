Джим Моррис покинет пост президента Pixar

Джим Моррис присоединился к Pixar в 2005 году. Должность президента компании занял в 2014-м. Был продюсером анимационных фильмов «Рататуй», «Вверх», «История игрушек 3», двух частей «Тачек», «Тайны Коко» и других. Удостоен премии Гильдии продюсеров Америки и «Золотого глобуса».