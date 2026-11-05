Джим Моррис покинет пост президента Pixar
Президент американской анимационной студии Pixar Джим Моррис перейдет на должность почетного президента. Вместо него компанию возглавит Джонатан Гарсон. Изменения вступят в силу с 4 января 2027 года. Об этом сообщил председатель Disney Entertainment и Studios Алан Бергман, передает Variety.
В должности почетного президента Джим Моррис продолжит работу в качестве исполнительного продюсера «Суперсемейки 3», премьера которой запланирована на июнь 2028 года.
Джим Моррис присоединился к Pixar в 2005 году. Должность президента компании занял в 2014-м. Был продюсером анимационных фильмов «Рататуй», «Вверх», «История игрушек 3», двух частей «Тачек», «Тайны Коко» и других. Удостоен премии Гильдии продюсеров Америки и «Золотого глобуса».
До прихода в Pixar Джим Моррис занимал различные руководящие должности в киностудии Lucasfilm. В частности, он руководил подразделением Industrial Light & Magic, которое создало анимационные эффекты в «Парке юрского периода», «Терминаторе 2» и других фильмах.
Джонатан Гарсон работает в Disney более 30 лет. К Pixar присоединился в 2010 году. Занимал должности старшего вице-президента по международному маркетингу и франшизам и генерального управляющего.