Джонни Депп впервые за восемь лет вернется на большой экран
Студия Paramount начала продвижение рождественского фильма «Эбенезер» («Скрудж») с Джонни Деппом в главной роли. Роль Скруджа из «Рождественской песни» Чарльза Диккенса является первой большой ролью актера в Голливуде за последние восемь лет. Картина выйдет 13 ноября.
В последние годы Джонни Депп был вовлечен в судебные тяжбы, негативно сказавшиеся на его карьере. Разбирательства шли с бывшей женой Эмбер Херд, которая обвиняла его в домашнем насилии, а также с газетами, к которым сам Джонни Депп подал иски о клевете. В 2020 году он проиграл иск к британскому таблоиду The Sun, а в 2022 году выиграл иск к Эмбер Херд.
Как отмечают американские СМИ, Голливуд постепенно возвращается к работе с Деппом. В октябре он закончил съемки еще в одном фильме, «Вечный странник», который выйдет в 2027 году. Кроме этого, продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сейчас идут переговоры о возвращении Деппа в шестой части, где он может сыграть Джека Воробья.