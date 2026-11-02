ЮНЕСКО: число погибших в зонах конфликтов журналистов выросло на 24% за два года

Большая часть сотрудников СМИ (40%), погибших в зоне боевых действий, стали жертвами ударов беспилотников, указано в материалах организации. Как минимум 62 журналиста убиты в Палестине, 17 — в Мексике, 14 — в Судане. Еще 12 погибли на Украине, двое — в России.