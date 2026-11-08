«То, что раньше было нишевым каналом, сегодня становится огромной частью медиа»

— Ситуация потребовала от нас оперативных действий для поддержки продавцов и стабилизации обстановки. Для этого был создан оперативный штаб, который работал практически круглосуточно. Мы также реализовали ряд мер поддержки продавцов, включая начисление промобонусов для оплаты продвижения товаров. В подобных ситуациях бизнесу требуется время, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям и пересмотреть свои подходы. Доля продавцов с регулярными продажами, использующих платное продвижение, существенно не изменилась. Сейчас ситуация с закупками инвентаря соответствует ожидаемым средним значениям для этого сезона как в части продвижения на Wildberries, так и в части размещения медийной рекламы на площадке. Мы продолжаем развивать доступные возможности и форматы.