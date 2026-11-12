«Яндекс» опроверг данные о создании единого селлера интернет-рекламы с VK и ГПМ
«Яндекс» назвал недостоверными «анонимные слухи о едином сейлз-хаусе» с VK и «Газпром-медиа» (ГПМ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее о возможности такого сотрудничества со ссылкой на источники писали «Ведомости».
«Мы развиваем рекламный бизнес за счет собственных технологий, повышения эффективности продвижения и новых рекламных инструментов»,— пояснили в «Яндексе». Как добавили в пресс-службе, компания сотрудничает с разными игроками, в том числе с VK и ГПМ, однако объединение продаж не обсуждается.
«Ведомостям» об идее создания единого селлера онлайн-рекламы рассказали три топ-менеджера крупных рекламных агентств и два собеседника, близких к участвующим в переговорах сторонам. По словам двух источников, инициатором обсуждения выступает VK. Консолидация, уточняют они, позволит партнерам «увеличить темпы роста рекламной выручки». При этом стороны еще не утвердили условия управления общими продажами, отмечает газета.