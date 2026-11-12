«Яндекс» опроверг данные о создании единого селлера интернет-рекламы с VK и ГПМ

«Ведомостям» об идее создания единого селлера онлайн-рекламы рассказали три топ-менеджера крупных рекламных агентств и два собеседника, близких к участвующим в переговорах сторонам. По словам двух источников, инициатором обсуждения выступает VK. Консолидация, уточняют они, позволит партнерам «увеличить темпы роста рекламной выручки». При этом стороны еще не утвердили условия управления общими продажами, отмечает газета.