«Ленфильм» намерен погасить долги к концу ноября
«Ленфильм» рассчитывает к концу ноября погасить задолженности, сообщила пресс-служба киностудии. Студия связывает финансовое оздоровление с реализацией стратегии развития, которую утвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Средства для выплат по долгам киностудия получила благодаря совместным решениям правительства города и министерства культуры России, указано в пресс-релизе. По данным студии, за этот год ее производственными услугами воспользовались почти 100 кинопроектов. Среди них — «Битва моторов» и «Капитанская дочка». «Ленфильм» также готовит к показу в кинотеатрах и онлайн собственные работы, в том числе «Остров Сухо», «На краю детства» и «Максимум».
В декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому все акции «Ленфильма», принадлежавшие государству на федеральном уровне, должны были перейти Санкт-Петербургу. В начале февраля Александр Беглов сообщил о завершении передачи активов. Киностудию планируют развивать как всероссийскую площадку для исторического, патриотического и детского кино.