«Ленфильм» намерен погасить долги к концу ноября

В мае 1970 года прошла премьера фильма Виталия Мельникова «Мама вышла замуж». Главные роли в нем исполнили Люсьена Овчинникова, Николай Бурляев и Олег Ефремов. Позже один из самых востребованных советских актеров Олег Ефремов называл роль в фильме «Мама вышла замуж» своей любимой: «Нравится мне человечность моего персонажа, хотя в нем в общем-то по внешним проявлениям и выпивоха живет. Ну и что ж? В глубине души он очень интеллигентный человек»

На фото: съемки фильма «Мама вышла замуж»