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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Культура

«Ленфильм» намерен погасить долги к концу ноября

«Ленфильм» рассчитывает к концу ноября погасить задолженности, сообщила пресс-служба киностудии. Студия связывает финансовое оздоровление с реализацией стратегии развития, которую утвердил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Средства для выплат по долгам киностудия получила благодаря совместным решениям правительства города и министерства культуры России, указано в пресс-релизе. По данным студии, за этот год ее производственными услугами воспользовались почти 100 кинопроектов. Среди них — «Битва моторов» и «Капитанская дочка». «Ленфильм» также готовит к показу в кинотеатрах и онлайн собственные работы, в том числе «Остров Сухо», «На краю детства» и «Максимум».
В декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому все акции «Ленфильма», принадлежавшие государству на федеральном уровне, должны были перейти Санкт-Петербургу. В начале февраля Александр Беглов сообщил о завершении передачи активов. Киностудию планируют развивать как всероссийскую площадку для исторического, патриотического и детского кино.

Легенды «Ленфильма»

В марте 1914 года, незадолго до Первой мировой войны, по инициативе императора Николая II организовали Военно-кинематографический отдел. В апреле 1918 года новые советские власти национализировали его и переименовали в Петроградский кинокомитет. С 1934 года он известен как киностудия «Ленфильм» На фото: бывший театр «Аквариум», который стал павильоном №4 «Ленфильма»
1/111/11

В марте 1914 года, незадолго до Первой мировой войны, по инициативе императора Николая II организовали Военно-кинематографический отдел. В апреле 1918 года новые советские власти национализировали его и переименовали в Петроградский кинокомитет. С 1934 года он известен как киностудия «Ленфильм»
На фото: бывший театр «Аквариум», который стал павильоном №4 «Ленфильма»

Киностудия «Ленфильм»

За годы работы на «Ленфильме» сняли около 1500 фильмов, в том числе ленты «Чапаев», «Петр Первый», «Дикая собака динго», «Мой друг Иван Лапшин», «Торпедоносцы», «Собачье сердце», «Золушка», «Начальник Чукотки», «Влюблен по собственному желанию», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Самыми кассовыми считаются «Свадьба в Малиновке» и «Человек-амфибия». В 1960-е годы эти кинокартины посмотрели около 75 млн и 65 млн зрителей соответственно
2/112/11

За годы работы на «Ленфильме» сняли около 1500 фильмов, в том числе ленты «Чапаев», «Петр Первый», «Дикая собака динго», «Мой друг Иван Лапшин», «Торпедоносцы», «Собачье сердце», «Золушка», «Начальник Чукотки», «Влюблен по собственному желанию», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Самыми кассовыми считаются «Свадьба в Малиновке» и «Человек-амфибия». В 1960-е годы эти кинокартины посмотрели около 75 млн и 65 млн зрителей соответственно

Киностудия «Ленфильм»

Главное здание киностудии «Ленфильм» построено в 1956 году в глубине сквера на Каменноостровском проспекте по проекту архитектора Георгия Петрова. Строение выполнено в классическом стиле — с колонным порталом и треугольным фронтоном
3/113/11

Главное здание киностудии «Ленфильм» построено в 1956 году в глубине сквера на Каменноостровском проспекте по проекту архитектора Георгия Петрова. Строение выполнено в классическом стиле — с колонным порталом и треугольным фронтоном

Киностудия «Ленфильм»

С 1965 года логотипом «Ленфильма» считается Медный всадник. Его кинематографический вариант разработали кинохудожница Марина Бологовская и оператор комбинированных съемок Эдгар Штырцкобер. Медный всадник стал эмблемой «Ленфильма» по итогам конкурса в газете «Кадр», на котором он соревновался с Лениным на броневике и Петропавловским собором
4/114/11

С 1965 года логотипом «Ленфильма» считается Медный всадник. Его кинематографический вариант разработали кинохудожница Марина Бологовская и оператор комбинированных съемок Эдгар Штырцкобер. Медный всадник стал эмблемой «Ленфильма» по итогам конкурса в газете «Кадр», на котором он соревновался с Лениным на броневике и Петропавловским собором

Киностудия «Ленфильм»

Газета «Правда»: «Советская кинематография в подарок к Октябрю дала исключительный по своей красочности, содержанию и художественности фильм "Чапаев"» Первым громким успехом «Ленфильма» стал фильм «Чапаев» (кадр на фото). Он получил приз на Московском кинофестивале 1935 года и включен в список ста важнейших кинокартин мира по итогам опроса киноведов из разных стран 1978 года. В разное время «Чапаева» называли любимым фильмом лидеры страны, в том числе Иосиф Сталин и Владимир Путин
5/115/11

Газета «Правда»: «Советская кинематография в подарок к Октябрю дала исключительный по своей красочности, содержанию и художественности фильм "Чапаев"»
Первым громким успехом «Ленфильма» стал фильм «Чапаев» (кадр на фото). Он получил приз на Московском кинофестивале 1935 года и включен в список ста важнейших кинокартин мира по итогам опроса киноведов из разных стран 1978 года. В разное время «Чапаева» называли любимым фильмом лидеры страны, в том числе Иосиф Сталин и Владимир Путин

Киностудия «Ленфильм»

На «Ленфильме» до сих пор хранится бурка исполнителя роли Чапаева Бориса Бабочкина и пулемет, из которого стреляла героиня актрисы Варвары Мясниковой — Анка На фото: съемки фильма «Чапаев»
6/116/11

На «Ленфильме» до сих пор хранится бурка исполнителя роли Чапаева Бориса Бабочкина и пулемет, из которого стреляла героиня актрисы Варвары Мясниковой — Анка
На фото: съемки фильма «Чапаев»

Киностудия «Ленфильм»

Фильм «Чапаев» снимали к годовщине Октябрьской революции. Так как режиссеры Васильевы опаздывали с выпуском, в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург) не стали развешивать афиши. В итоге первый сеанс прошел почти при пустом зале. Но позже плакаты развесили, и фильм посмотрели около 30 млн зрителей На фото: съемки фильма «Чапаев»
7/117/11

Фильм «Чапаев» снимали к годовщине Октябрьской революции. Так как режиссеры Васильевы опаздывали с выпуском, в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург) не стали развешивать афиши. В итоге первый сеанс прошел почти при пустом зале. Но позже плакаты развесили, и фильм посмотрели около 30 млн зрителей
На фото: съемки фильма «Чапаев»

Киностудия «Ленфильм»

В октябре 1962 года состоялась премьера фильма Юлия Карасика «Дикая собака Динго». Картина завоевала главный приз «Лев святого Марка» и премию «Золотая ветвь» на кинофестивале юношеских фильмов в Венеции. В общей сложности кинокартины «Ленфильма» получили около 200 призов престижных международных кинофестивалей, в том числе в Каннах, Берлине и Локарно На фото: актриса Галина Польских на съемках фильма «Дикая собака Динго»
8/118/11

В октябре 1962 года состоялась премьера фильма Юлия Карасика «Дикая собака Динго». Картина завоевала главный приз «Лев святого Марка» и премию «Золотая ветвь» на кинофестивале юношеских фильмов в Венеции. В общей сложности кинокартины «Ленфильма» получили около 200 призов престижных международных кинофестивалей, в том числе в Каннах, Берлине и Локарно
На фото: актриса Галина Польских на съемках фильма «Дикая собака Динго»

Киностудия «Ленфильм»

В мае 1970 года прошла премьера фильма Виталия Мельникова «Мама вышла замуж». Главные роли в нем исполнили Люсьена Овчинникова, Николай Бурляев и Олег Ефремов. Позже один из самых востребованных советских актеров Олег Ефремов называл роль в фильме «Мама вышла замуж» своей любимой: «Нравится мне человечность моего персонажа, хотя в нем в общем-то по внешним проявлениям и выпивоха живет. Ну и что ж? В глубине души он очень интеллигентный человек» На фото: съемки фильма «Мама вышла замуж»
9/119/11

В мае 1970 года прошла премьера фильма Виталия Мельникова «Мама вышла замуж». Главные роли в нем исполнили Люсьена Овчинникова, Николай Бурляев и Олег Ефремов. Позже один из самых востребованных советских актеров Олег Ефремов называл роль в фильме «Мама вышла замуж» своей любимой: «Нравится мне человечность моего персонажа, хотя в нем в общем-то по внешним проявлениям и выпивоха живет. Ну и что ж? В глубине души он очень интеллигентный человек»
На фото: съемки фильма «Мама вышла замуж»

Киностудия «Ленфильм»

Режиссер Алексей Герман (в центре): «Что значит снять войну достоверно? Найти людей нужного возраста, постричь "под сорок второй год", одеть "под сорок второй год", заставить пройтись по грязи и снимать "под хронику"? Но так ничего не получится» В 1976-м на экраны вышла одна из самых известных картин о войне — фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны». Сценарий написал Константин Симонов на основе своей одноименной повести из цикла «Из записок Лопатина», главные роли сыграли Людмила Гурченко и Юрий Никулин (справа)
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Режиссер Алексей Герман (в центре): «Что значит снять войну достоверно? Найти людей нужного возраста, постричь "под сорок второй год", одеть "под сорок второй год", заставить пройтись по грязи и снимать "под хронику"? Но так ничего не получится»
В 1976-м на экраны вышла одна из самых известных картин о войне — фильм Алексея Германа «Двадцать дней без войны». Сценарий написал Константин Симонов на основе своей одноименной повести из цикла «Из записок Лопатина», главные роли сыграли Людмила Гурченко и Юрий Никулин (справа)

Киностудия «Ленфильм»

В 1983-м режиссер Семен Аранович снял фильм «Торпедоносцы» по мотивам неоконченной повести Юрия Германа «Здравствуйте, Мария Николаевна». Позже создатели называли его историей советских камикадзе На фото: съемки фильма «Торпедоносцы»
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В 1983-м режиссер Семен Аранович снял фильм «Торпедоносцы» по мотивам неоконченной повести Юрия Германа «Здравствуйте, Мария Николаевна». Позже создатели называли его историей советских камикадзе
На фото: съемки фильма «Торпедоносцы»

Киностудия «Ленфильм»

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