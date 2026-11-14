Принцу Саудовской Аравии показали район имени Путина в Грозном
В Чечню прибыл государственный министр Саудовской Аравии принц Турки ибн Мухаммед ибн Фахд Аль Сауд. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
В аэропорту Грозного высокопоставленного гостя встретили сам Кадыров и посол Саудовской Аравии в России Сами Мохаммед Альсадхан, прибывший в город накануне.
Первым пунктом программы стало посещение нового района имени президента России Владимира Путина в Грозном. Для принца провели экскурсию, рассказали о ходе строительства и представили проекты будущих объектов. По словам господина Кадырова, увиденное произвело на гостей приятное впечатление.