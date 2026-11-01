«Ленфильм» заканчивает монтаж кадров
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский стал председателем совета директоров киностудии
Председателем совета директоров киностудии «Ленфильм», в начале 2026 года перешедшей из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга, избран вице-губернатор Борис Пиотровский. Новому совету, теперь состоящему практически из одних чиновников, предстоит завершить финансовое оздоровление предприятия, которое более десяти лет испытывает долговые проблемы и смену руководителей. Одновременно Смольный рассчитывает превратить «Ленфильм» во всероссийский центр исторического и патриотического кино.
Решение об избрании Бориса Пиотровского председателем совета директоров было принято на заседании 29 октября, сообщили на следующий день в пресс-службе «Ленфильма». Ранее эту должность занимал Алексей Соколов, представляющий интересы Петербурга в совете директоров по соответствующему договору. Господин Соколов сохранил членство в совете, однако на пост председателя переизбран не был.
В списке директоров появилась еще одна новая фамилия — исполняющий обязанности председателя комитета государственного финансового контроля Петербурга Игорь Политов. Он сменил в совете Сергея Макеева, который 12 августа был освобожден от должности руководителя комитета в связи с выходом на пенсию.
Переход киностудии в собственность Петербурга сопровождался несколькими кадровыми решениями. В отличие от прежних составов, включавших известных режиссеров и других представителей киноиндустрии, в нынешнем совете находятся преимущественно чиновники Смольного и представитель интересов города по договору. Сейчас в состав совета также входят вице-губернатор Ирина Потехина, специальный представитель губернатора Маргарита Рудакова, руководитель пресс-службы администрации губернатора Инна Карпушина, председатель комитета по культуре Федор Болтин, представитель комитета финансов Светлана Енилина и представитель комитета имущественных отношений Екатерина Рылеева.
По словам члена совета Федора Болтина, новая модель управления ориентирована прежде всего на решение финансовых, административных и имущественных вопросов. Творческую часть деятельности студии предполагается выделить в отдельное направление, чтобы совет директоров, отвечающий за хозяйственные решения, не занимался выбором сценариев и художественными вопросами.
Для Бориса Пиотровского назначение стало возвращением в совет директоров «Ленфильма». Ранее он был членом органа управления с марта 2021 года до июня 2025 года, когда Росимущество сократило состав совета с девяти до пяти человек. Помимо вице-губернатора, тогда также выбыли режиссеры Федор Бондарчук и Алексей Герман-младший.
Представитель господина Бондарчука Мария Далакян объясняла отставку увеличившейся занятостью режиссера в собственных проектах и в «НМГ Студии». При этом собеседники «Ъ» на кинорынке предполагали, что решение могло быть связано с нестабильным финансовым положением киностудии и частой сменой генеральных директоров.
Попытки оздоровить кинопредприятие предпринимались начиная с 2012 года — с каждым новым гендиректором или советом директоров. Брались кредиты, так в 2013 году ВТБ выдал 1,53 млрд рублей на десять лет под государственную гарантию для переоснащения производственной базы. Однако модернизация не привела к устойчивому улучшению финансового положения студии. К концу 2019 года «Ленфильм» оказался в предбанкротном состоянии. Тогдашний министр культуры Владимир Мединский говорил о долговой яме, в которую попало предприятие. К 2020 году задолженность перед ВТБ с учетом процентов достигала примерно 2,2 млрд рублей. Впоследствии Минкультуры выделило средства на частичное погашение задолженности. В мае 2022 года киностудия завершила выплату процентов, после чего обязательства перед банком были окончательно закрыты.
Однако расчеты с ВТБ не означали завершения финансового кризиса. Студия продолжала нести значительные расходы на содержание инфраструктуры, а накопленные обязательства перед контрагентами и судебные разбирательства вновь осложнили ее работу.
Сложности предприятия привлекали внимание и кинематографического сообщества. В начале 2025 года режиссер Александр Сокуров обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь студии, а петербургский Союз кинематографистов выступил с инициативой рассмотреть возможность ее передачи городу. Обсуждалась необходимость не только погашения долгов, но и восстановления полноценного производства кино. К этому времени студия уже в значительной степени зависела от доходов от аренды помещений, производственных услуг и использования прав на ранее снятые фильмы.
2 декабря 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче федерального пакета акций «Ленфильма» Санкт-Петербургу. Согласно документу, передача должна была способствовать развитию российского кинопроизводства. В феврале 2026 года город получил 100% акций студии.
После смены собственника и очередных кадровых перестановок проверка финансового состояния киностудии установила, что показатели выручки и финансового результата предприятия были завышены не менее чем на 34,5 млн рублей. В июле член совета директоров Федор Болтин оценивал общую задолженность киностудии перед кредиторами примерно в 300 млн рублей. Тогда предполагалось, что необходимо увеличить уставный капитал предприятия и восстановить кинопроизводство за счет государственных грантов.
Борис Пиотровский был последователен в идеях спасения киностудии, будучи и членом совета директоров, и вне его. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года господин Пиотровский рассказывал о разработанной концепции развития «Ленфильма» до 2030 года. Она предполагает превращение киностудии в мощный современный производственный центр и культурное пространство за счет выделения четырех стратегических направлений: развитие исторического и патриотического кинопроизводства, создание современной инфраструктуры для съемочных групп, открытие части территории для жителей города и подготовку молодых кинематографистов. А в рамках программы финансового оздоровления «Ленфильм» рассчитывает выйти на безубыточность уже в 2027 году.