«Ленфильм» заканчивает монтаж кадров

Борис Пиотровский был последователен в идеях спасения киностудии, будучи и членом совета директоров, и вне его. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме 2026 года господин Пиотровский рассказывал о разработанной концепции развития «Ленфильма» до 2030 года. Она предполагает превращение киностудии в мощный современный производственный центр и культурное пространство за счет выделения четырех стратегических направлений: развитие исторического и патриотического кинопроизводства, создание современной инфраструктуры для съемочных групп, открытие части территории для жителей города и подготовку молодых кинематографистов. А в рамках программы финансового оздоровления «Ленфильм» рассчитывает выйти на безубыточность уже в 2027 году.