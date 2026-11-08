Роберт Паттинсон стал одним из кандидатов на роль Джеймса Бонда

Кастинг стартовал еще весной. Продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман вместе с режиссером Дени Вильневом отбирали кандидатов несколько месяцев, после чего сформировали итоговый шорт-лист. Финальные пробы должны были пройти в начале октября, но их перенесли на конец месяца из-за плотных съемочных графиков актеров, сообщает Deadline.