Роберт Паттинсон стал одним из кандидатов на роль Джеймса Бонда
Актер Роберт Паттинсон вошел в число основных претендентов на роль Джеймса Бонда, сообщают Deadline и The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. В финальных пробах также принимает участие британец Николас Холт. Ранее в числе кандидатов назывались британцы Джек Лауден, Джош О’Коннор и Каллум Тернер.
По данным Deadline, имя нового исполнителя роли могут объявить уже до конца месяца. Студия Amazon, которая работает над 26-м фильмом об агенте МИ-6, и продюсеры пока не комментируют отбор актеров. Господа Лауден и О’Коннор до этого называли информацию о своем возможном участии слухами.
Кастинг стартовал еще весной. Продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман вместе с режиссером Дени Вильневом отбирали кандидатов несколько месяцев, после чего сформировали итоговый шорт-лист. Финальные пробы должны были пройти в начале октября, но их перенесли на конец месяца из-за плотных съемочных графиков актеров, сообщает Deadline.
Кассовые сборы последней части бондианы «Не время умирать» превысили $774 млн по всему миру. Фильм 2021 года, снятый режиссером Кэри Фукунагой, стал завершающей картиной для Дэниела Крейга в роли агента 007.