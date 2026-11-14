Non/fiction не вписывается в график
С какими сложностями столкнутся издатели из-за переноса выставки
Главную московскую книжную ярмарку non/fiction могут перенести на следующий год. Официального публичного анонса от организаторов пока не было, но сами издательства уже начали получать уведомления об изменении дат с декабря 2026-го на конец января 2027-го, пишут СМИ. Возможно, изменится и место проведения: вместо Гостиного Двора выставка состоится в Манеже.
Ярмарка интеллектуальной литературы обычно проходит дважды в год, в декабре и апреле. Но из-за переноса интерес к обоим мероприятиям может угаснуть, считает литературный критик Наталья Ломыкина:
«Non/fiction — это одно из главных книжных событий сезона, главное событие зимы. Период, к которому издатели готовят ключевые новинки, стараются пригласить наиболее интересных аудитории писателей, придумывают дискуссии и так далее. Все это планируется заранее, выкупаются и организуются декорации стендов и так далее. То есть это большие расходы издателей, связанные с концом сезона. Конечно, игроки рынка рассчитывают получить прибыль, потому что аудитория уже за много лет привыкла перед Новым годом приходить на non/fiction со своими списками и желаниями.
Получается, что переносом мы лишаем издателей запланированной прибыли, замораживаем их главные новинки на складах.
Потому что в январе это будет, уж простите, никому не нужно. Люди после новогодних настроены на новый рабочий год, у них нет впереди каникул и времени читать, и книжки откладываются до лета. Кроме того, ярмарка весенняя, апрельская, тоже теряет смысл: если мы встречаемся в конце января, то снова сбирать всех в Гостином дворе через два месяца бессмысленно. Я уже не говорю о том, что купленные заранее стенды издателям тоже не оплатят. Манеж — это совсем другая площадка, с другими ценами. Я не вижу ни одного плюса в этой ситуации, одни минусы».
О переносе ярмарки non/fiction изданию «Ведомости» также сообщили два топ-менеджера книжных издательств. Про такие же уведомления “Ъ FM” рассказал автор книжного Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов:
«Любое обсуждение и резонанс в СМИ и блогах привлекает внимание. Издатели беспокоятся, что покупатель потратят свои деньги в декабре. Обычно люди стараются приготовить подарки до Нового года. Потом тихонечко доедают оливье в праздники и ждут зарплату, которая приходит в середине января.
Так что издатели очень скептически относятся к идее, что россиянам захочется в январе тратить деньги на книги, а не закрывать базовые потребности, такие как покупка еды и прочие базовые вещи. Возможный перенос выставки очень сильно отразится на игроках рынка, особенно в новогодний период.
Обычно считается, что декабрь по покупательской способности — один из самых важных месяцев, и все на него делают ставку, особенно издатели.
Так что для них станет серьезным ударом, если выставку официально перенесут. Я знаю, в частности, от издателей, что им уже стали приходить письма, и позитива, конечно, нет, потому что это не просто выставка. Это выставка-ярмарка, на которой издатели продают свои книги пачками, коробками. Это большой трафик».
Обычно московскую ярмарку интеллектуальной литературы посещают около 50 тыс. человек за все четыре дня мероприятия, пишут СМИ. Стоимость стандартного билета на разовое посещение организаторы пока не публиковали. В 2025-м цена на него составляла 700 руб. в будние и 900 руб. — в выходные дни. В прошлом году на 13 дискуссионных площадках выступило не менее 1 тыс. спикеров с обзорами книг и тематическими лекциями.