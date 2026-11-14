Non/fiction не вписывается в график

Потому что в январе это будет, уж простите, никому не нужно. Люди после новогодних настроены на новый рабочий год, у них нет впереди каникул и времени читать, и книжки откладываются до лета. Кроме того, ярмарка весенняя, апрельская, тоже теряет смысл: если мы встречаемся в конце января, то снова сбирать всех в Гостином дворе через два месяца бессмысленно. Я уже не говорю о том, что купленные заранее стенды издателям тоже не оплатят. Манеж — это совсем другая площадка, с другими ценами. Я не вижу ни одного плюса в этой ситуации, одни минусы».