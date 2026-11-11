Кино на миллиард
«Сбер» взыскивает с Федора Бондарчука и структуры Эдуарда Пичугина 924,2 млн рублей
Как стало известно “Ъ”, на рассмотрении Арбитражного суда Санкт-Петербурга находится иск «Сбера» к структуре бывшего главы «Ленфильма» Эдуарда Пичугина, Федору Бондарчуку и другим лицам о взыскании почти миллиарда рублей долга. Спор может касаться кредита, выданного еще в 2014 году под залог киноцентра «Великан Парк», на который банк просит обратить взыскание. Эксперты оценивают объект в почти 3 млрд руб., а собеседники “Ъ” не исключают, что у «Сбера» есть потенциальный покупатель на здание и территорию ТРК.
«Сбер» через суд требует взыскать со структуры бывшего главы «Ленфильма» Эдуарда Пичугина ООО «Интерком», Федора Бондарчука и ряда других лиц 924,2 млн руб. долга и просит обратить взыскание на заложенные здание киноцентра «Великан Парк» и землю под ним, следует из карточки арбитражных дел. В 2014 году «Сбер» выдал кредит «Интеркому» на 788 млн руб. для развития центра, однако в 2022 году продал долг компании «Петровский Арт Лофт». Позже «Интерком» добился отмены уступки долга «Сбером» другой организации. После оспаривания кредитором «Интеркома» снова стал «Сбер», но теперь банк пытается в суде взыскать с заемщика долг. Размер иска с большой вероятностью объясняется тем, что включает не только тело исходного кредита, но и накопленные проценты и неустойку, считает партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня.
Ответчиками по иску выступают ООО «Интерком», ООО «Киносити Девелопмент», их совладелец Эдуард Пичугин и его партнер Андрей Лукичев, а также кинопродюсер Федор Бондарчук. Заседание суда назначено на 9 декабря 2026 года.
Киноцентр «Великан Парк» площадью 13,8 тыс. кв. м открылся в Санкт-Петербурге в 2013 году. Его владельцем выступает ООО «Интерком», которое на 10% принадлежит напрямую экс-главе «Ленфильма» Эдуарду Пичугину и на 90% — ООО «Киносити Девелопмент». «Киносити» создавалось в 2009 году Эдуардом Пичугиным, Федором Бондарчуком и продюсером Сергеем Сельяновым как федеральная сеть кинотеатров. Сейчас «Киносити Девелопмент» принадлежит на 50% Эдуарду Пичугину и на 50% Андрею Лукичеву, чья доля раньше была у Федора Бондарчука.
Срок погашения кредита, выданного «Сбером» «Интеркому» под 11,8% годовых, истекал в феврале 2024 года.
Долг обеспечивался залогом здания петербургского ТРЦ «Великан Парк» и земли под ним, долями в компаниях-ответчиках, а также поручительствами указанных граждан и юрлиц. В конце 2022 года, когда «Сбер» уступил право требования по кредиту компании «Петровский Арт Лофт», сумма задолженности составляла 652,24 млн руб., долг был продан по номинальной стоимости, сказано в материалах суда. Для покупки долга у «Сбера» «Петровский Арт Лофт» взял кредит на 652 млн руб. в банке «Россия».
Новый кредитор постепенно повышал процентную ставку для «Интеркома», и в декабре 2023 года она достигла 25,5%. В марте 2025 года заемщик оспорил уступку долга в арбитражном суде, заявив, что действия нового кредитора направлены на ухудшение его финансового положения и последующее получение контроля над заложенной недвижимостью.
При рассмотрении дела суды обратили внимание на то, что «Сбер» передал «Петровскому Арт Лофту» внутренние документы «Интеркома», включая сведения о финансовом состоянии и арендаторах комплекса, еще до заключения договора уступки. Кроме того, суд исследовал переписку представителей «Петровского Арт Лофта» и сотрудников «Сбера», где обсуждались финансовая отчетность «Интеркома» и действия по повышению процентной ставки. В материалах также фигурировал документ под названием «План действий по получению "Великан Парка"». Предполагаемая схема, как следует из материалов дела, заключалась в передаче долга, последующем повышении кредитной нагрузки, предъявлении исков и банкротстве заемщика для получения заложенного комплекса. Суд первой инстанции в 2025 году признал договор цессии недействительным, а апелляция, кассация и Верховный суд оставили это решение в силе.
Представитель Эдуарда Пичугина сообщил “Ъ”, что дело по иску Сбербанка о взыскании долга было передано в арбитражный суд из Петроградского райсуда по ходатайству заемщика. Он также подчеркнул, что господин Пичугин в июле «погасил сумму в полном объеме». В «Сбере» не стали комментировать спор. Источник “Ъ”, знакомый с обстоятельствами дела, говорит, что у банка есть основания для иска и долг погашен не полностью.
Руководитель проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов оценивает «Великан Парк» не менее чем в 3 млрд руб. Это объект с устаревшей концепцией, но выгодным месторасположением: он находится на Петроградской стороне и обладает большим земельным участком, поясняет он. Эксперт связывает попытки «Сбера» реализовать «Великан Парк» именно с этим. Господин Дуванов не исключает, что сейчас у «Сбера» мог появиться потенциальный покупатель «Великан Парка». Основатель Nedvision Федор Степанов при этом считает его слабым с точки зрения бизнеса: «Кинотеатры потеряли значительную часть контента и аудитории».
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 1