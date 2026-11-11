Кино на миллиард

«Сбер» через суд требует взыскать со структуры бывшего главы «Ленфильма» Эдуарда Пичугина ООО «Интерком», Федора Бондарчука и ряда других лиц 924,2 млн руб. долга и просит обратить взыскание на заложенные здание киноцентра «Великан Парк» и землю под ним, следует из карточки арбитражных дел. В 2014 году «Сбер» выдал кредит «Интеркому» на 788 млн руб. для развития центра, однако в 2022 году продал долг компании «Петровский Арт Лофт». Позже «Интерком» добился отмены уступки долга «Сбером» другой организации. После оспаривания кредитором «Интеркома» снова стал «Сбер», но теперь банк пытается в суде взыскать с заемщика долг. Размер иска с большой вероятностью объясняется тем, что включает не только тело исходного кредита, но и накопленные проценты и неустойку, считает партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня.