Коллектив «Новой газеты»* покинул офис редакции на Потаповском переулке в Москве
Сегодня сотрудники российской «Новой газеты»* покинули здание редакции на Потаповском переулке в Москве, передает корреспондент «Ъ». Возле входа поверх таблички с названием издания журналисты повесили новую с надписью: «Здесь жила "Новая газета"»*. Пришедшим поддержать газету раздавали старые номера и сувениры с ее символикой.
В тот же день главный редактор «Новой газеты»* Сергей Соколов провел последнее совещание в офисе редакции. На планерке, как отмечает Telegram-канал «Осторожно, новости», присутствовали бывший главред издания Дмитрий Муратов*, сотрудники издания и представители других СМИ, включая CNN и Reuters.
Господин Соколов уточнял, что Telegram-канал газеты проработает сегодня до полуночи. Финальный сюжет на YouTube-канале «Новой газеты»* уже доступен для просмотра.
«Новая газета» издается с апреля 1993 года. Специализируется на правозащитной тематике и журналистских расследованиях. В марте 2022 года редакция приостановила работу, а через месяц было запущено независимое онлайн-издание — «Новая газета Европа» (нежелательная в РФ организация; главный редактор — Кирилл Мартынов*).
В сентябре 2022 года у «Новой газеты» отозвали лицензию, а через четыре года — признали иноагентом. В апреле 2026-го в отношении сотрудника издания — Олега Ролдугина — возбудили дело о незаконном использовании личных данных. По версии следствия, он использовал боты для пробива и публиковал полученную информацию в своих статьях. В октябре по тому же делу пришли с обысками к главреду Сергею Соколову. Его отпустили в статусе свидетеля.
* — Дмитрий Муратов, Кирилл Мартынов и «Новая газета» объявлены Минюст иностранными агентами.