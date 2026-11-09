Коллектив «Новой газеты»* покинул офис редакции на Потаповском переулке в Москве

«Новая газета» издается с апреля 1993 года. Специализируется на правозащитной тематике и журналистских расследованиях. В марте 2022 года редакция приостановила работу, а через месяц было запущено независимое онлайн-издание — «Новая газета Европа» (нежелательная в РФ организация; главный редактор — Кирилл Мартынов*).