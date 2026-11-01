Сервисное продвижение

«Авито» не строило сеть с нуля: в декабре 2024 года компания купила группу Internest с AdRiver и Soloway, напоминает гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов: «Сумму сделки не раскрывали, но эксперты оценивали ее от 0,5 млрд до 2,5 млрд руб.». Soloway работает с 2005 года, так что рекламный сервер, аукцион и подключение площадок у компании уже были, однако поверх этого нужно связать данные «Авито» с сетью, сделать антифрод, проверку видимости, подключить партнеров и другое, совместно данные составляющие могут стоить несколько миллиардов рублей, говорит он. Появление еще одной платформы рекламного размещения усилит отток денег рекламодателя из неэффективного инструментария и заставит рынок совершенствовать свои продукты, отмечает создатель платформы «Постмаркетинг» Игорь Бевзенко.