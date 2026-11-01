Сервисное продвижение
«Авито» запустило собственную рекламную сеть
«Авито Реклама» представила свою внешнюю рекламную сеть. Теперь компании могут размещаться не только внутри классифайда, но и на сторонних сервисах: на новостных ресурсах, в приложениях, играх и других медиа. Участники рынка считают, что появление новых подобных сервисов положительно скажется на конкуренции и предложении.
«Авито Реклама» запустила бета-версию собственной рекламной сети, рассказали “Ъ” в компании. Это позволит бизнесу показывать рекламу не только на «Авито», но и на внешних площадках: на новостных ресурсах, в приложениях, играх и других медиа. Сейчас подключить рекламную сеть можно для кампаний, которые ведут пользователей на сайт рекламодателя, в его мобильное приложение или мессенджер, уточняют в «Авито Рекламе». В ближайшее время функциональность рекламной сети расширится, уточняют там. Средняя стоимость клика в рекламной сети «Авито», как и в «Авито Рекламе», начинается от 1 руб. на аукционе.
Новый инструмент даст рекламодателям дополнительный охват, пользователям — релевантную рекламу, а владельцам сайтов и приложений — возможность монетизировать собственные площадки за счет рекламных показов, считают в компании. «ML-модели платформы обрабатывают более 55 млрд событий, которые пользователи совершают на площадке: поисковые запросы, просмотры карточек и др.». Для привлечения потенциальных клиентов рекламодатели могут использовать более 7 тыс. таргетингов «Авито Рекламы». Показывать баннеры также можно аудитории, похожей на текущих покупателей, говорят в компании.
Ранее “Ъ” писал, что свой выход на рынок внешних рекламных сетей анонсировал «Т-Банк». Рекламная платформа банка тогда запустила функцию таргетированного продвижения на внешних площадках, среди которых СМИ, популярные игры и сервисы для пользователей, стоимость разработки оценивали до 400 млн руб. В «Т-Рекламе» ответили “Ъ”, что позитивно оценивают появление новых инструментов на рынке рекламы: «С "Авито Рекламой" сейчас мы тестируем совместный продукт». Там видят высокий спрос со стороны рынка на подключение к собственной сети и формируют стратегию развития на 2027 год. Свои рекламные сети есть и у «Яндекса», RWB и VK. В «Яндексе», RWB Media, «VK Рекламе» отказались от комментариев.
Запуск внешней рекламной сети «Авито» — закономерный этап развития рекламных возможностей крупных цифровых платформ: сама модель не является новой для российского рынка, однако появление дополнительного игрока способствует развитию конкуренции и расширяет инструментарий рекламодателей, говорит digital-директор агентства «Игроник» Евгений Чувашов.
Потенциальным преимуществом «Авито» может стать накопленная экспертиза в анализе пользовательского спроса: многое будет зависеть от качества рекламного инвентаря, эффективности алгоритмов и прозрачности оценки результатов, добавляет эксперт.
С ним соглашается директор B2B-коммуникаций «Михайлов и Партнеры» Виктор Чуков: «В условиях информационной перегрузки главный дефицит сегодня вовсе не рекламные площадки, а внимание потребителя. Сегодня решает не количество показов и разнообразие каналов, а качество контента и его способность попадать в реальные потребности аудитории».
«Авито» не строило сеть с нуля: в декабре 2024 года компания купила группу Internest с AdRiver и Soloway, напоминает гендиректор digital-агентства D-Agency Игорь Демидов: «Сумму сделки не раскрывали, но эксперты оценивали ее от 0,5 млрд до 2,5 млрд руб.». Soloway работает с 2005 года, так что рекламный сервер, аукцион и подключение площадок у компании уже были, однако поверх этого нужно связать данные «Авито» с сетью, сделать антифрод, проверку видимости, подключить партнеров и другое, совместно данные составляющие могут стоить несколько миллиардов рублей, говорит он. Появление еще одной платформы рекламного размещения усилит отток денег рекламодателя из неэффективного инструментария и заставит рынок совершенствовать свои продукты, отмечает создатель платформы «Постмаркетинг» Игорь Бевзенко.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 10