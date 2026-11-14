Мы с тобой одной крови. Да или нет?
Все что вы хотели знать о жидкости, которой многие боялись
125 лет назад австрийский ученый Карл Ландштейнер обнаружил, что кровь у людей разная, и разделил ее на группы. Официальной датой открытия считается 14 ноября 1901 года, когда в номере «Венского клинического еженедельника» вышла научная статья, в которой Ландштейнер описывал результаты своих экспериментов по смешиванию эритроцитов и сыворотки крови разных людей. В 1930-м ученый получил за изыскания Нобелевскую премию.
Ландштейнер в 1901 году выделил три группы крови, пометив их буквенными обозначениями А, В С. Обнаружить четвертую, самую редкую, ему помешала лишь ограниченность выборки. Этот пробел год спустя закрыли его коллеги Адриано Штурли и Альфред Декастелло. Позже, независимо от Ландштейнера с коллегами, наличие разных групп крови выявляли другие ученые, предлагавшие свои цифровые и буквенные классификации. В 1928 году Гигиеническая комиссия Лиги Наций рекомендовала перейти на единое обозначение. Какое-то время продолжалась путаница, пока в 1937-м на съезде Международного общества переливания крови в Париже не была утверждена известная нам сегодня система «АВ0» с группами крови: 0 (I), A (II), B (III), AB (IV).
Группы крови различаются в зависимости от наличия или отсутствия на поверхности эритроцитов особых белков (антигены А и В). Первая группа, самая распространенная, изначально обозначенная Ландштейнером буквой С, в общепринятой классификации стала группой 0. У человека с этой группой крови на поверхности эритроцитов нет ни одного антигена. У обладателя второй и третьей групп есть по одному (A или B соответственно). В крови людей с четвертой группой (АВ) на поверхности эритроцитов присутствуют оба антигена.
Для чего все эти знания? Разделение по группам позволяет предотвращать несовместимости крови при переливании. Она возникает, потому что антитела в крови реципиента начинают атаковать эритроциты донора, происходит склеивание эритроцитов (агглютинация) и их разрушение (гемолиз). Последствия для организма могут быть серьезными, вплоть до летального исхода.
Наряду с группой крови при переливании большое значение имеет резус-фактор — антиген (RhD), открытый в 1940 году тем же Карлом Ландштейнером и его американским коллегой Александром Винером. У людей с резус-положительной кровью (Rh+) он присутствует на поверхности эритроцитов, у людей с резус-отрицательной кровью его нет. Примерно 15% людей резус-отрицательны, и контакт с резус-положительной кровью может вызвать у них нежелательную иммунную реакцию.
Универсальными донорами считаются люди с первой отрицательной группой крови: 0 (I) Rh–. В ней нет антигенов А, В и Rh, и в экстренных случаях ее можно переливать всем пациентам. Универсальные реципиенты — люди с четвертой положительной группой: AB (IV) Rh+. Им подходит для переливания кровь любой группы. Правда, в обычной практике врачи стараются делать переливание «группа в группу».
Группа крови у человека не меняется в течение всей жизни — за исключением очень редких патологических состояний — и передается от биологических родителей к детям. Наследование происходит через комбинацию генов обоих родителей, поэтому точный результат в каждом случае установить заранее нельзя, можно лишь рассчитать вероятности на основе законов генетики. К примеру, если у обоих родителей первая группа крови, у ребенка может быть только первая группа. А вот если у одного родителя вторая, а у другого третья, ребенок может родиться с любой из четырех групп. Поэтому не являются исключением ситуации, когда группа крови ребенка отличается от группы обоих родителей или когда у детей от одной пары родителей разные группы крови.
Резус-фактор также наследуется генетически. Если у обоих родителей он отрицательный, то у ребенка будет такой же. В остальных случаях возможны варианты.
В среднем по миру самой распространенной группой крови является первая, с учетом резуса — первая положительная. Хотя во многих странах разрыв между первой и второй по частоте группы в популяции, как правило, небольшой. К примеру, в России доля первой и второй групп составляет около трети каждая. Различные исследования показывают, что распространенность групп крови может различаться у разных народов. Высокая концентрация людей с первой группой крови наблюдается в странах Центральной и Южной Америки — там их доля значительно превышает 50%. Вторая группа более распространена во многих европейских странах, в том числе высока концентрация людей с этой группой в государствах Северной Европы. В Азии, особенно в Индии, Пакистане, Бангладеш, чаще встречается третья группа крови. Четвертая в целом самая редкая, однако в Японии и обеих Кореях ее носители составляют около 10% населения.
Есть различия и по резус-фактору. Исследования показывают, что частота резус-положительных лиц среди европейцев достигает 85%, а среди монголоидов — 99%. Резус-отрицательная кровь практически не встречается у американских индейцев, в России — у коряков, чукчей и еще ряда родственных им народов. А самая высокая доля людей с отрицательным резус-фактором в мире — у басков, живущих на границе Испании и Франции. Такие различия обусловлены генетическими особенностями популяций и историческими миграционными процессами.
Доказательств, которые связывали бы разные группы крови с определенным темпераментом или индивидуальными чертами личности, ученые пока не нашли. Действенность разрекламированных несколько лет назад диет и советов по питанию по группе крови также научно не доказана.