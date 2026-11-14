Мы с тобой одной крови. Да или нет?

Группа крови у человека не меняется в течение всей жизни — за исключением очень редких патологических состояний — и передается от биологических родителей к детям. Наследование происходит через комбинацию генов обоих родителей, поэтому точный результат в каждом случае установить заранее нельзя, можно лишь рассчитать вероятности на основе законов генетики. К примеру, если у обоих родителей первая группа крови, у ребенка может быть только первая группа. А вот если у одного родителя вторая, а у другого третья, ребенок может родиться с любой из четырех групп. Поэтому не являются исключением ситуации, когда группа крови ребенка отличается от группы обоих родителей или когда у детей от одной пары родителей разные группы крови.