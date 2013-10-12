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04 июля, четверг
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04 июля, четверг
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Новости
11:50
Переговоры между РФ и США по стратегической стабильности состоятся 17–18 июля
09:40
Основной причиной ЧП на глубоководном аппарате считается пожар в аккумуляторном отсеке
10:21
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
11:11
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей
10:41
Минсельхоз не планирует ограничивать сбор диких грибов и ягод
12:22
В Гибралтаре задержали подозреваемое в поставках нефти в Сирию судно
12:10
В Британии расследуют возможное доминирование Google и Facebook на рынке интернет-рекламы
12:08
Американские фондовые индексы закрылись на рекордных уровнях
12:05
Скворцова попросила закупить Минздраву французский Falcon 7X, а не SSJ 100
11:56
Путин заявил о желании договориться с США о контроле над вооружениями
11:23
Набиуллина рассказала, что необходимо для успешной реализации нацпроектов
10:48
Деловая активность в России уменьшилась впервые с 2016 года
10:30
Налоговые льготы для инвесторов на Дальнем Востоке могут быть изменены
10:22
Набиуллина считает, что внутренние ограничения тормозят развитие экономики России
09:35
Минтруд России подготовил новый список запрещенных для женщин профессий
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(обновлено: 04.07.2019)
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МВФ увидел потенциал в нацпроектах
Фонд назвал факторы ускорения роста
3
Финтех без контролера не включать
МВФ разъяснил опасности машинного обучения для скоринга
Мировая экономика почувствовала слабость
МВФ вновь понизил прогноз глобального роста
1
Мировая экономика теряет скорость
В уточненном прогнозе МВФ говорится о снижении роста ВВП в мире и России
6
Руки прочь от зарубежной прибыли
МВФ рекомендует осуществить американскую налоговую реформу во всем мире сразу
15
МВФ поддержит стабильность Украины
Фонд одобрил кредит для Киева на $3,9 млрд
Финтех признан общественно небесполезным
Члены МВФ нехотя согласились совместно поддерживать его развитие
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Страна обратилась за помощью из-за проблем с внешним долгом и платежным балансом
МВФ недосчитался глобального роста
В фонде оценили влияние защитных пошлин в торговле США и Китая
Рост против всех
МВФ пересмотрел прогноз экономик мира
2
Нечестность чиновников замеряют по СМИ
МВФ предлагает оценивать коррупцию по громкости скандалов
1
Турции помогают не всем миром
Реджеп Тайип Эрдоган ищет поддержки у соседей, избегая обращаться в МВФ
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Успешные реформы временно избавят Грецию от долговых проблем
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МВФ изучил последствия введения тарифов
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Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия