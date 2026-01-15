Reuters: глава МВФ прибыла в Киев для переговоров с Зеленским

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева прибыла в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Помимо встречи с Владимиром Зеленским, Кристалина Георгиева планирует провести переговоры с премьер-министром Украины Юлией Свириденко и главой Центрального банка страны Андреем Пышным, а также с руководителями госпредприятий, уточнили собеседники агентства.

По словам источников Reuters, подробности визита Кристалины Георгиевой на Украину из соображений безопасности держались в «строгой тайне». Последний раз глава МВФ посещала страну в феврале 2023 года. Как сообщает агентство, брат госпожи Георгиевой женат на гражданке Украины. Он находился в Харькове с начала военного конфликта.

В ноябре 2025 года МВФ заключил с Украиной новое четырехлетнее соглашение о расширенном финансировании на сумму около $8,2 млрд. Как заявляли в МВФ, общий дефицит финансирования Украины на 2026-2029 годы составит $136,5 млрд.