МВФ спрогнозировал увеличение госдолга США до 142% ВВП через пять лет

Государственный долг США в конце 2026 года составит 125,8% ВВП. К 2031 году этот показатель увеличится до 142,1% ВВП. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд (МВФ) в докладе.

«Конфликт на Ближнем Востоке может еще больше усугубить положение государственных финансов из-за повышения цен на продовольствие и топливо, ужесточения финансовых условий, снижения экономической активности и роста расходов на оборону»,— отмечается в докладе. По оценкам МВФ, на долг США также может повлиять потенциальное падение американского рынка акций из-за корректировки стоимости активов, связанных с искусственным интеллектом.

В марте госдолг США впервые в истории превысил отметку в $39 трлн. Это более $114 тыс. на каждого гражданина страны. По оценкам администрации президента США, только военная операция против Ирана обошлась бюджету США более чем в $12 млрд. Фонд Peter G. Peterson прогнозирует, что к концу октября госдолг превысит $40 трлн.