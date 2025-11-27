МВФ одобрил новую программу финансирования для Украины на $8,1 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новом четырехлетнем соглашении в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) в размере около $8,2 млрд. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

Соглашение включает в себя меры по поддержанию макроэкономической стабильности, восстановлению приемлемого уровня государственного долга и усилению борьбы с коррупцией. Ожидается, что программа привлечет масштабную внешнюю поддержку для покрытия дефицита финансирования Украины, отмечают в МВФ.

По оценкам МВФ, общий дефицит финансирования Украины на 2026-2029 годы составит $136,5 млрд, при этом на 2026-2027 годы приходится $63 млрд остаточного дефицита.

Соглашение будет представлено исполнительному совету МВФ после выполнения предварительных условий и может корректироваться в зависимости от прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта, указано в соглашении.