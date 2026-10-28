Путин призвал реформировать МВФ и Всемирный банк
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть принципы работы Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. По его мнению, эти организации следует переориентировать на решение задач и удовлетворение потребностей развивающихся экономик.
Глава государства также отметил важность расширения участия африканских стран в управлении международными институтами развития и принятии ключевых решений. Об этом он сообщил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходят в Москве 28–29 октября. В мероприятиях участвуют представители России и африканских государств.