МВФ улучшил прогноз темпов роста ВВП России из-за подорожания сырья

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону повышения свой прогноз темпов роста ВВП России в 2026 году с 0,8% до 1,1% из-за повышения цен на сырьевые ресурсы. Это следует из очередного доклада организации о перспективах развития мировой экономики. Уровень инфляции в этом году, по данным фонда, составит 5,6%.

По итогам 2025 года, указали в МВФ, российская экономика выросла на 1%. Как прогнозируют в организации, в 2027 году темпы роста российского ВВП составят также 1,1%. Уровень инфляции в России в 2025-м достиг 8,7%. При этом в 2027 году он должен снизиться до 4,3%, отмечают в организации. Кроме того, по данным МВФ, уровень безработицы в России в этом году составит 2,4%. При этом в прошлом году он составлял 2,2%, а в следующем достигнет 2,6%.

В своем отчете МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2026 год с 3,3% до 3,1%. В 2027 году он должен составить 3,2%. В начале апреля глава МВФ Кристалина Георгиева говорила, что война на Ближнем Востоке приведет к ускорению инфляции и замедлению экономического роста мировой экономики. По ее словам, мировые поставки нефти уже упали на 13%, что отразилось на рынке энергоносителей и на других видах сырья и товаров, включая удобрения.