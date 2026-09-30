Рост порождает риски

Глобальная экономика меняет модель роста: торговые маршруты перестраиваются из-за геополитических конфликтов и тарифных войн, вложения в искусственный интеллект стимулируют увеличение ВВП, а цифровые активы ускоряют заключение сделок, отмечают в своем новом докладе аналитики Международного валютного фонда. Однако каждый новый источник роста создает и новые риски. Так, более надежные цепочки поставок оказываются менее экономически эффективными, технологические инновации усиливают зависимость компаний друг от друга, а цифровые финансы могут вызывать резкое изменение стоимости активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA / Reuters Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA / Reuters

Как отмечается в обзоре Международного валютного фонда (МВФ) «Поиск курса в нестабильном мире», переориентация торговых потоков в 2026 году стала одним из ключевых трендов мировой экономики. Тарифные войны США и конфликт на Ближнем Востоке, в ходе которого оказалась заперта почти четверть глобальных нефтяных поставок, продемонстрировали, насколько уязвимы существующие торговые цепочки к геополитическим шокам — прежде всего из-за зависимости рынков от одного или нескольких поставщиков.

На этом фоне страны начали активнее диверсифицировать источники поставок и заключать двусторонние соглашения. «Эти действия позволили торговле продолжать функционировать. Однако ожидается, что в этом году рост торговли замедлится, чему дополнительно способствует шок, вызванный войной на Ближнем Востоке»,— отмечается в докладе.

По оценкам МВФ, торговые цепочки становятся более устойчивыми, но менее эффективными.

Новые логистические маршруты строятся преимущественно в обход существующих путей, что создает дополнительные издержки в виде расходов на топливо из-за более длинных маршрутов, страховки, оплаты труда. Перестройка торговых потоков создала и дисбалансы. Например, Китай начал еще больше наращивать поставки в другие страны из-за необходимости перераспределить товары, изначально предназначенные для американского рынка.

Другим фактором, все заметнее формирующим траекторию роста мировой экономики, стал искусственный интеллект. Его применение в бизнес-процессах позволяет увеличить производительность труда, а в промышленном производстве — двигаться вверх по цепочке создания добавленной стоимости. По подсчетам МВФ, инвестиции в технологии, связанные с ИИ, в 2025 году добавили 0,5 процентного пункта к росту ВВП США. По оценкам организации, в этом году инвестиции частного сектора в ИИ в мировом масштабе могут превысить $2 трлн.

Однако существуют и риски, которые несет в себе применение новых технологий. Согласно МВФ, занятость практически не растет в тех регионах, где было создано много мест для сотрудников, владеющих навыками работы с ИИ.

Помимо этого, компании в сфере ИИ все чаще становятся зависимыми друг от друга: предприятия одновременно выступают как партнеры, инвесторы и кредиторы, из-за этого проблемы одной крупной компании могут быстро затронуть другие.

Преобразуют мировую экономику и иные «технологичные сдвиги». Например, как следует из доклада, токенизация (перевод прав на реальные и финансовые активы в цифровую форму) позволяет ускорить заключение сделок и сократить издержки. Одновременно токены способны чрезмерно ускорить проведение операций и вызвать так называемые мгновенные обвалы (flash crashes) — резкое изменение стоимости активов. Чтобы не создавать пузыри на финансовых рынках из-за перехода на цифровые финансы, МВФ рекомендует разработать единые международные правила для стейблкоинов и цифровых платежных систем.

Многолетней проблемой в мировой экономике остается растущий госдолг. Как подчеркивают в МВФ, еще до начала конфликта на Ближнем Востоке объем госдолга двигался к тому, чтобы к 2028 году достичь уровней времен Второй мировой войны (тогда объем госдолга отдельных развитых стран превышал 200% ВВП). Цифр МВФ не приводит, но ранее вашингтонский Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF) подсчитал, что глобальный госдолг вырос на $10 трлн в первом полугодии 2026 года — до рекордных $365 трлн.

Мариета Манукян