МВФ снизил прогноз роста мировой экономики до 3,1% в 2026 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2026 год с 3,3% до 3,1%. Оценка приведена в новом докладе организации и связана с кризисом на Ближнем Востоке.

В базовом сценарии мировой рост составит 3,1% в 2026 году и 3,2% в 2027 году, что ниже темпов 2024–2025 годов на уровне около 3,4%. В среднесрочной перспективе показатель закрепится около этих значений и останется ниже исторического среднего 2000–2019 годов в 3,7%.

Прогноз на 2026 год снижен на 0,2 п. п., тогда как оценка на 2027 год сохранена на уровне январского доклада. Тогда фонд ожидал рост мировой экономики в 2026 году на 3,3%.

Аналитики МВФ указали, что повышение торговых барьеров и неопределенность частично компенсировались инвестициями в технологии, мягкими финансовыми условиями и поддержкой бюджетной и денежно-кредитной политики. Конфликт на Ближнем Востоке усиливает давление через сырьевые рынки, инфляционные ожидания и финансовые условия.