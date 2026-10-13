«Многие осознают, что годы упорного труда не обеспечили им лучшего уровня жизни»

МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая на текущий год и предупредил о рисках, связанных с зависимостью от экспорта

Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики Китая на 2026 год до 4,5%, предупредив, что устойчивых показателей экспорта уже недостаточно для полной компенсации сохраняющейся слабости внутреннего спроса.

Согласно опубликованному во вторник докладу МВФ «Перспективы развития мировой экономики» («World Economic Outlook»), пересмотренный показатель находится у нижней границы целевого диапазона годового роста, установленного Пекином на текущий год, и уступает июльскому прогнозу, составлявшему 4,6%.