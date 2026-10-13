«Многие осознают, что годы упорного труда не обеспечили им лучшего уровня жизни»
Почему МВФ снизил прогноз по росту китайской экономики: мнения СМИ
South China Morning Post (Гонконг, КНР)
МВФ понизил прогноз роста ВВП Китая на текущий год и предупредил о рисках, связанных с зависимостью от экспорта
Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики Китая на 2026 год до 4,5%, предупредив, что устойчивых показателей экспорта уже недостаточно для полной компенсации сохраняющейся слабости внутреннего спроса.
Согласно опубликованному во вторник докладу МВФ «Перспективы развития мировой экономики» («World Economic Outlook»), пересмотренный показатель находится у нижней границы целевого диапазона годового роста, установленного Пекином на текущий год, и уступает июльскому прогнозу, составлявшему 4,6%.
«Синьхуа» (Пекин, КНР)
Конфликт на Ближнем Востоке и бум искусственного интеллекта раскололи мировую экономику
Во вторник Международный валютный фонд (МВФ) незначительно скорректировал прогноз глобального экономического роста на 2026 год, повысив его до 3,1%, поскольку рост экономик, стимулируемый бумом инвестиций в ИИ, компенсировал потери стран, пострадавших от конфликта на Ближнем Востоке. МВФ отметил, что рост становится все более концентрированным. Теперь на долю всего 32 стран приходится 95% мирового экономического роста, тогда как в апреле этот показатель охватывал 54 страны. Прогнозы были пересмотрены в сторону понижения примерно для 47% экономик. Фонд охарактеризовал ситуацию в мировой экономике не как простое замедление или ускорение, а как перераспределение темпов роста в зависимости от того, насколько сильно каждая страна подвержена влиянию энергетического шока, вызванного военными действиями, и спросу, связанному с технологиями искусственного интеллекта.
Наилучшие результаты демонстрируют страны, сочетающие низкую уязвимость к изменениям на энергетическом рынке с глубокой интеграцией в цепочки поставок оборудования для ИИ. Напротив, страны—импортеры энергоносителей, слабо связанные с технологическим циклом (включая многие государства с низким уровнем дохода), сталкиваются с наиболее тяжелым сочетанием факторов: ростом расходов на импорт, ослаблением национальных валют и падением реальных доходов населения.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Ослабление экономики Китая порождает «потерянное поколение»
Поколение, родившееся в годы экономического бума в Китае, вступает во взрослую жизнь в условиях сокращающихся возможностей и жесткой конкуренции. Нарастает чувство уныния: многие осознают, что годы упорного труда не обеспечили им лучшего уровня жизни по сравнению с родителями, а некоторым и вовсе приходится возвращаться в родительский дом. Найти стабильную работу сложно, из-за чего миллионы людей вынуждены перебиваться случайными заработками в нестабильном секторе «гиг-экономики» (от англ. Gig economy — модель работы, при которой компании привлекают независимых специалистов для выполнения разовых задач или занятий проектами.— “Ъ”), тогда как другие изнемогают под гнетом беспощадной корпоративной культуры.
Ослабление экономики привело к сужению рынка труда как раз в тот момент, когда рекордное число выпускников вузов стремится начать свою карьеру. Дополнительную неопределенность вносит стремительное внедрение технологий искусственного интеллекта. В целом уровень занятости в городах сейчас примерно на 7% ниже того показателя, который наблюдался бы при сохранении допандемийных темпов роста числа рабочих мест. По оценкам профессора экономики Гонконгского университета и бывшего руководителя отдела по делам Китая в Международном валютном фонде Стивена Барнетта, нехватка рабочих мест составляет около 37 млн. Некоторые экономисты полагают, что ситуация на рынке труда Китая выглядит еще более мрачной, чем следует из официальной статистики. Так, профессор Университета Цинхуа Ли Даокуй недавно оценил реальный уровень безработицы в стране примерно в 10%; этот показатель включает людей, которые не могут найти работу уже как минимум два года и не учитываются в официальных данных.
The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания)
Готовьтесь к «Китайскому шоку 2.0»
Может показаться, что столь впечатляющий экспортный успех свидетельствует о колоссальном прогрессе китайской экономики. Но это не так. Во многом ситуация прямо противоположна. Хотя доля Китая в мировом промышленном производстве приближается к трети, его доля в мировом ВВП в последнее время снизилась на фоне замедления роста производительности труда и стагнации потребительского сектора. Примечательно, что около трети китайских компаний убыточны, а на субсидирование промышленности расходуется 4,4% ВВП страны.
Впрочем, это вовсе не означает, что в ближайшее время ситуация должна радикально измениться… И руководство страны в целом довольно достигнутыми результатами. Оно не стремится к максимизации экономического благосостояния населения в том смысле, который вкладывали в это понятие Адам Смит и последующие поколения экономистов. Главные приоритеты руководства — технологическое развитие, внутренняя самодостаточность и геополитическое влияние.
Как следствие, важным последствием «Китайского шока 2.0» станет рост популярности политических партий популистского толка на Западе и, как результат, ослабление поддержки открытой системы мировой торговли, которая обеспечила значительный рост глобального благосостояния за последние 50 лет.