Беднейшие в борьбе со всем и сразу

Рост ВВП беднейших стран мира в этом году несколько ускорится и составит 5,4% после 4,8% в 2025-м и 4,2% в 2024-м, следует из доклада МВФ. Поясним, фонд в данном случае оценивает ситуацию 70 государств мира, которые имеют право на получение его льготного кредитования по программе Poverty Reduction and Growth Trust («Снижение бедности и содействие росту»). Это страны с низким уровнем дохода на душу населения (меньше $1135 в год) и ограниченным доступом к рыночному финансированию.

Согласно докладу, основной вклад в чуть более быстрое увеличение совокупного ВВП этих стран в 2026 году вновь будут вносить наиболее крупные экономики, такие как Бангладеш, Кения и Узбекистан. У значительной же части стран этой группы экономический рост останется крайне слабым, подчеркивают в МВФ.

Такие не слишком позитивные прогнозы — результат сочетания конъюнктурных и системных проблем. Традиционно фонд предлагает беднейшим странам бороться с «вечными» сложностями: от политической нестабильности до долговых кризисов. При этом аналитики признают, что на фоне общей неопределенности стремиться к устойчивому и качественному росту странам все сложнее. Так, из-за войны на Ближнем Востоке бедные государства Африки, Азии и Латинской Америки сталкиваются с последствиями энергетического шока. В среднесрочной перспективе аналитики видят риски, связанные с производством и импортом продовольствия в этих государствах: блокировка Ормузского пролива привела к перебоям в поставках удобрений — мировые цены на них продолжают расти.

Повышение общего уровня неопределенности из-за военных конфликтов и тарифной политики президента США Дональда Трампа оборачивается снижением привлекательности вложений в экономики бедных стран. По оценкам МВФ, сейчас прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составляют около 2,3% их совокупного ВВП — за последние несколько лет этот показатель практически не изменился.

При этом заметно сократилось число беднейших стран, способных привлекать крупные объемы вложений: в 2011 году государств, чьи ПИИ составляли больше 7% ВВП, было 16, сейчас — 7. В целом сегодня на 70 беднейших стран мира приходится меньше 1% прямых иностранных инвестиций. Судя по секторальной разбивке, наибольшую долю таких вложений стабильно привлекают добыча и обрабатывающая промышленность (см. график) — во многом за счет переноса части производств в страны с более низкими затратами на ведение бизнеса.

Кристина Боровикова