Рост держит планку

Мировая экономика в 2026 году вырастет, как и в 2025-м, на 3,3%. Такой прогноз дает Международный валютный фонд (МВФ) в обзоре World Economic Outlook. По сравнению с предыдущим, октябрьским докладом оценка роста несколько повышена. Среди причин — растущие инвестиции в искусственный интеллект и смягчение монетарной политики в разных странах мира. Эти факторы сделали возможным и улучшение оценки для США. Впрочем, с учетом усиления торговой напряженности и геополитических конфликтов прогноз роста на 2,4% после 2% в 2025-м, вероятно, будет снижен уже на горизонте полугода. Китайской экономике МВФ в очередной раз прогнозирует замедление роста — до 4,5% в 2026 году после 5% в 2025-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

Мировой ВВП в 2026 году, как и в прошлом, увеличится на 3,3%, ожидают в МВФ. Октябрьский доклад фонда предполагал чуть более скромный рост — на 3,1%. Повышение показателя объясняется бумом вложений в технологии искусственного интеллекта (инвестиции концентрируются в основном в Северной Америке и Азии), а также смягчением денежно-кредитной политики центробанками мира и высокой адаптивностью, которую в условиях торговых войн продемонстрировал частный сектор.

Среди факторов риска — усиление торговых и политических противоречий. Речь, поясним, идет в том числе о невозможности спрогнозировать решения американского президента Дональда Трампа. Ультиматум, который он выдвинул европейским государствам, отправившим своих военнослужащих в Гренландию (страны могут столкнуться с очередным повышением пошлин; подробнее см. “Ъ” от 19 января),— лишь один из подтверждающих это примеров. Отметим, впрочем, что не все угрозы президента США в итоге реализуются, и это, по всей видимости, в прогнозных цифрах МВФ также учтено.

В докладе практически без изменений оставлен прогноз для европейской экономики: ожидается, что в 2026 году она вырастет на 1,3% после увеличения на 1,4% в 2025-м. Позитивными выглядят оценки перспектив немецкой экономики: ее рост может ускориться до 1,1% с 0,2% в 2025 году. От Германии МВФ ждет адаптации к американским пошлинам, то есть дальнейшей переориентации поставок, а также расширения поддержки предприятий и стимулирования внутреннего спроса (в 2026 году за счет государственных субсидий в стране снижаются тарифы на электроэнергию).

Прогноз роста экономики США в 2026 году повышен в докладе на 0,3 процентного пункта, до 2,4% (после 2% в 2025-м). Ожидается, что экономику поддержат снижение ключевой ставки и увеличение инвестиций в ИИ. На улучшение оценки, отмечают в фонде, повлияло восстановление деловой активности в США, которое фиксируют опережающие индикаторы января. Вместе с тем сдерживать ее дальнейший рост, вероятно, будет усиление торговой напряженности: в ближайшие месяцы оценка ВВП может быть понижена.

Китайской экономике в МВФ прогнозируют рост на 4,5% после увеличения на 5% в 2025-м. Итоги прошлого года, которые превзошли оценки экспертов, объяснялись прежде всего значительным ростом экспорта КНР (см. “Ъ” от 15 января). Поддерживать аналогичные темпы в этом году будет сложнее. Кроме того, сдерживать рост продолжат спад на рынке недвижимости Китая (инвестиции за год сократились на 17,2%) и слабый внутренний спрос. Власти КНР продолжают предлагать меры для решения накопленных проблем: одной из первых в этом году стало снижение минимального порога первоначального взноса по ипотеке на коммерческие объекты (с 50% до 30%). Впрочем, эксперты считают эти и другие меры скорее точечными и не особо действенными. Неэффективными пока признаны и попытки властей стимулировать рождаемость: по итогам 2025 года она упала до минимума с 1949 года.

От российской экономики МВФ в 2026 году ждет роста на 0,8% после 0,6% в прошлом. Ожидания такого скромного роста объясняются прогнозируемым сжатием частного спроса и замедлением деловой активности (см. “Ъ” от 12 января). Напомним, Минэкономики прогнозирует, что российский ВВП в этом году увеличится на 1,3%, Банк России ожидает роста в диапазоне 0,5–1,5%.

Кристина Боровикова