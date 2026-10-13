В МВФ предупредили о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики
13.10.2026, 12:33
Мировая экономика сохраняет устойчивость, но ее запас прочности практически исчерпан, предупредила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Сильвана Тенрейро. Об этом она заявила на брифинге в Бангкоке, посвященном презентации доклада World Economic Outlook.
По прогнозу МВФ, рост мировой экономической активности составит 3,1% в текущем году (на 40 базисных пунктов меньше показателя прошлого года) и увеличится до 3,4% в 2027 году. Госпожа Тенрейро отметила, что ключевыми факторами, влияющими на глобальную экономику, стали подорожание энергоносителей и сырья из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также технологический бум, в центре которого находится искусственный интеллект. Оба фактора усиливают инфляционное давление: показатель ожидается на уровне 4,7% в этом году и снизится до 4,1% к 2027 году.
Сильвана Тенрейро подчеркнула, что наилучшие условия сейчас у стран — экспортеров энергоносителей, не затронутых конфликтом, и государств, тесно связанных с развитием ИИ. Несмотря на это, возможности механизмов адаптации на энергетических рынках, таких как увеличение добычи и энергоэффективность, близки к пределу. Также дополнительные перебои могут вызвать экстремальные погодные явления, связанные с явлением Эль-Ниньо.
Госпожа Тенрейро обратила внимание на высокую концентрацию цепочек поставок в индустрии искусственного интеллекта в ограниченном числе стран и компаний. Коррекция стоимости активов и угрозы кибербезопасности в секторе ИИ могут замедлить рост и создать риски для финансовой стабильности.
«Экономика продемонстрировала устойчивость, однако предел этой устойчивости уже близок. Предстоящая задача — перейти от простого реагирования к укреплению устойчивости со стороны предложения для долгосрочного и стабильного роста»,— заключила главный экономист МВФ.