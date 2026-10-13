В МВФ предупредили о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики

По прогнозу МВФ, рост мировой экономической активности составит 3,1% в текущем году (на 40 базисных пунктов меньше показателя прошлого года) и увеличится до 3,4% в 2027 году. Госпожа Тенрейро отметила, что ключевыми факторами, влияющими на глобальную экономику, стали подорожание энергоносителей и сырья из-за конфликта на Ближнем Востоке, а также технологический бум, в центре которого находится искусственный интеллект. Оба фактора усиливают инфляционное давление: показатель ожидается на уровне 4,7% в этом году и снизится до 4,1% к 2027 году.